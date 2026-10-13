Google Fitbit Edge Tanıtıldı: Ekranlı, GPS'li ve Pili Değiştirilebilir

Google Mayıs 2026'da çıkardığı ekransız Air modelinin ardından ekranlı yeni bilekliği Fitbit Edge'i tanıttı. Şirket cihazı, Pixel Watch gibi tam bir akıllı saat ile sade bir bileklik arasında konumlandırıyor. Fitbit Edge için ön siparişler açıldı, cihaz 27 Ekim 2026'da raflarda olacak.

Fitbit Edge'in Özellikleri Neler?

Fitbit Edge, 2023'te çıkan Charge 6'ya göre yüzde 46 daha geniş bir AMOLED ekrana sahip. Google'ın verdiği bilgiye göre 11,5 mm kalınlığındaki alüminyum kasa Apple Watch Series 12'den yüzde 45 daha hafif. Yenilenen dahili GPS, telefon olmadan konum takibini önceki nesle göre yüzde 40'a kadar daha doğru yapıyor; altimetre de yokuş ve merdiven çalışmalarında yükseklik farkını ölçüyor.

Bileklik 50'den fazla egzersiz modunu destekliyor ve 100'e kadar aktiviteyi kendiliğinden tanıyabiliyor. Sensörler arasında EKG, kesintisiz nabız ölçümü, kandaki oksijen seviyesi (SpO2) ve cilt sıcaklığı yer alıyor. Google ayrıca tansiyon ve insülin direnci eğilimlerini arka planda izleyen "Health Guardian" özelliklerini de bilekliğe getiriyor.

Fitbit Edge'in Pil Ömrü ve Fiyatı Ne Kadar?

Fitbit Edge, ekran sürekli açık değilken tek şarjla 7 güne kadar dayanıyor; sürekli açık ekranla bu süre yaklaşık 2 güne iniyor. Beş dakikalık şarj bir günlük kullanım sağlıyor. Edge aynı zamanda Google'ın ilk onarılabilir bilekliği; kullanıcılar gerektiğinde pili değiştirebilecek.

Fitbit Edge'in fiyatı 179,99 dolar, Stephen Curry özel sürümü ise 219,99 dolar. NFC olmadığı için Google Wallet ile ödeme yapılamıyor, mesajlara hızlı yanıt özelliği de yalnızca Android telefonlarda çalışıyor. Google cihazın Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağını açıklamadı.

Editörün Yorumu

Pili değiştirilebilen bir bileklik, birkaç yıl sonra çöpe giden cihaz alışkanlığına karşı bence çok yerinde bir adım. Bir haftalık pil ömrü ve GPS de koşu yapanlar için Fitbit Edge'i cazip kılıyor. Ancak NFC'nin olmaması, bilekten ödeme yapmaya alışmış kullanıcılar için ciddi bir eksik. Sağlık uyarılarının da bir tıbbi teşhis yerine geçmediğini, şüpheli bir değişimde mutlaka doktora danışmanız gerektiğini hatırlatmakta fayda var.