Meta'nın En Güçlü Yapay Zekâsı Tanıtıldı: Muse Wonder Neler Yapabiliyor?

WhatsApp ve Instagram'ın sahibi Meta, yapay zekâ yarışında OpenAI ve Anthropic ile aynı lige çıkmayı hedefleyen modellerini tanıttı. Muse Wonder ve Muse Wonder Full, şirketin Meta Superintelligence Lab bünyesinde geliştirdiği ilk üst seviye modeller. Meta bu modelleri, kullanıcı adına uzun süre görev yürütebilen kişisel asistanlar için tasarladı.

Muse Wonder Neler Yapabiliyor?

Meta'nın öne çıkardığı ilk özellik "Active Memory" adını verdiği hafıza sistemi. Model farklı konuşmalarda öğrendiği bilgileri saklayıp ilgili görevde yeniden kullanabiliyor. Şirketin kendi testlerinde Muse Wonder, hafıza ölçen MemoryBench testinde Fable, Opus ve GPT-6 Astra'yı geride bıraktı.

İkinci özellik olan "Active Focus", modelin zorlaşan bir görevde farklı yollar denemesini ve hatalarından dönmesini sağlıyor. Model önemli bir adımı atmadan önce kullanıcıdan onay da istiyor. Meta modelleri hukuk, finans ve sağlık gibi uzmanlık isteyen alanların yanında kodlama için de eğitti.

Muse Wonder Nasıl Kullanılabilir?

Meta, Muse Wonder'ı Meta Model API ve kodlama aracı Muse Code üzerinden kullanıma açtı. Şirket API'de milyon giriş jetonu için 4 dolar, milyon çıkış jetonu için 20 dolar istiyor. Daha güçlü olan Muse Wonder Full'u ise API'ye koymadı ve yalnızca Muse Code abonelerine ayırdı.

Meta modelleri yakında Muse asistanına da taşıyacak ve bu geçişe abonelerle başlayacak. Şirket Türkiye'deki kullanıcıların modellere ne zaman erişebileceğini açıklamadı. Modellerin ayrıntılı güvenlik değerlendirmesini içeren raporu da kısa süre içinde yayımlanacak.

Editörün Yorumu

Meta yapay zekâ yarışında uzun süre açık modellerle ve hafif asistanlarla öne çıkmıştı; Muse Wonder ise şirketin en güçlü modellerle doğrudan rekabete girdiği ilk adım. Bence en dikkat çekici kısım hafıza vurgusu, çünkü konuşmaları hatırlayan bir asistan kullanışlı olduğu kadar gizlilik sorularını da beraberinde getiriyor. Ancak puanların şimdilik yalnızca Meta'nın kendi testlerinden geldiğini unutmamak gerekiyor. Bağımsız testler gelmeden modeli rakiplerinden üstün ilan etmek için erken.