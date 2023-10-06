Engelli Bireyler, Oyun Geliştiricilerinden Rahatsız: "İhtiyaçları Dikkate Almıyorlar"

Yakın zamanda yapılan bir araştırmanın ortaya koyduğu üzere video oyunu geliştiricileri engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalıyor.

Video oyunlarıyla ilgilenen fiziksel ve zihinsel engelli 500 yetişkin arasında yapılan araştırma, %81 gibi şaşırtıcı bir oranın, sevdikleri oyunları oynarken yetersiz erişilebilirlik özellikleri nedeniyle zorluklarla karşılaştığını ortaya koydu.

Engelli Oyuncular Oyunlarda Hangi Zorluklarla Karşılaşıyor?

Bu zorluklar arasında özelleştirilebilir kontrol seçeneklerinin olmaması (%21), okunması zor metinler (%33), hızlı tempolu oyun (%34) ve rahatsız edici yanıp sönen ışık efektleri (%31) yer alıyor.

Bu zorlukların sonucunda engelli oyuncuların yaklaşık %39'u ya bir oyunu yarıda bırakmak ya da oynamayı tamamen kesmek zorunda kaldı. Samsung'un araştırması ayrıca katılımcıların %52'sinin oyunlarda engelli karakterlerin daha fazla temsil edilmesini istediklerini ve bunun onları daha fazla oynamaya teşvik edeceğine inandıklarını gösterdi.

Samsung Electronics Birleşik Krallık Gerçek Yetkinlik Çalışan Kaynak Grubu Başkanı Steven Woodgate, engelli oyuncuların oyuncu tabanındaki önemini vurgulayarak, katılımcıların %22'sinin zorluklarına rağmen oyun oynayarak güçlendiğini hissettiğini, %40'ının ise bunu bir kaçış aracı olarak gördüğünü belirtti.

Ankete katılan bireylerin %16'sı oyun oynamanın diğer engelli oyuncularla bağlantı kurmayı kolaylaştırdığını belirtirken, %28'i video oyunlarını günlük rutinlerinin "vazgeçilmez" bir parçası olarak görüyor.

Engelli Oyuncular Hangi Özelliklerin Gelmesini İstiyor?

Anket bulgularına yanıt olarak engelli oyuncular gelecekteki oyunlarda yer alacak özellikler ve erişilebilirlik seçeneklerine ilişkin tercihlerini paylaştı.

En çok istenen iyileştirmeler arasında farklı engellere hitap eden ek aksesuar seçenekleri (%34) ve farklı engellere sahip oyuncular için genişletilmiş çevrimiçi çok oyunculu seçenekler (%34) yer aldı. Ayrıca katılımcıların %31'i oyun kontrollerinin öğrenilmesini kolaylaştırmak için gelişmiş kılavuzlar ve öğreticiler istediklerini ifade ederken, %31'i de kontrol seçeneklerinin daha geniş bir şekilde özelleştirilmesini savunuyor.

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