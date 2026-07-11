Kutulu GTA 6'nın Türkiye Fiyatı Belli Oldu! Dijitalden Ne Kadar Pahalı?

Oyuncuların uzun yıllardır beklediği Grand Theft Auto VI (GTA 6) ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Rockstar Games'in sektöre büyük bir etkisi olacağı düşünülen oyununun kutulu versiyonu, Türkiye'de satışa sunuldu. Dijital mağazalar üzerinden sipariş vermek yerine kutulu sürümü tercih edecek olanları ise biraz yüksek fiyat bekliyor.

GTA 6'nın Kutulu Sürümünün Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

GTA 6'nın kutulu sürümü, Türkiye'de 4 bin 499 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. Bu fiyat hem PlayStation 5 hem Xbox Series X kullanıcıları için aynı. Hangi platformu tercih ediyorsanız onun için aynı ücreti ödemeniz gerekiyor. Sıradan oyuncularından ziyade kutulu oyun koleksiyoncuları için büyük öneme sahip olan bu versiyon, dijital versiyondan daha pahalı fiyat etiketi taşıyor.

Hatırlatmakta fayda var, oyunun standart sürümü şu an PlayStation ve Xbox mağazaları üzerinden 3 bin 999 TL'ye satılıyor. Yani bu da demek oluyor ki GTA 6'yı dijital olarak satın almak yerine kutulu olarak satın almayı tercih ederseniz 500 TL daha fazla ödeme yapmanız gerekecek.

Kutulu GTA 6 Almak Mantıklı mı?

Doğrusunu söylemek gerekirse GTA 6'nın kutulu versiyonunu satın almak pek de mantıklı bir hamle değil. Rockstar Games, fiziksel sürümde beklenmedik bir değişikliğe giderek kutunun içine disk yerleştirmedi. Satın alacağınız o kutulu versiyonun içinden disk çıkmayacak. Sadece dijital kod çıkacak, oyunu da piyasaya sürüldüğünde bununla etkinleştireceksiniz.

Kutunun içinde disk olmaması aslında oyunu değil, lisans aldığınız anlamına geliyor. Konsolunuza yüklemek için yine oyunu indirmek zorunda kalacaksınız. Dahası, disk olmaması, oyunu bitirdikten sonra arkadaşlarınıza hediye olarak da veremeyeceğiniz anlamına geliyor. Bu satın alımı yaptıktan sonra elde edeceğiniz tek şey bir GTA 6 kutusuna sahip olmaktan ibaret. Koleksiyoncu değilseniz kutunun da zaten pek bir önemi yok.

GTA 6, Oyunculara Neler Sunacak?

GTA 6, bizi Vice City'ye geri götürecek. Florida eyaletinden ilham alınarak tasarlanan Leonida haritasında geçecek oyun, bizi büyüleyici neon ışıklarla kaplı şehir merkezinin yanı sıra bataklıklar, kasabalar ve dahası ile karşılaşayacak. Son derece gelişmiş NPC'ler bulunacak. Bu da oyunun sunduğu dünyayı oldukça dolu gösterecek.

GTA 5'te üç karakteri yönettik. Bu oyunda ise ana karakterimiz iki tane olacak. Bonnie ve Clyde'dan ilham alındığı düşünülen Jason ve Lucia çiftine odaklanacak. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre serinin ilk oynanabilir kadın ana karakteri Lucia'nın yolu Jason ile kesişecek ve ikili şehrin altını üstüne getirecek olaylara karışacak.

Oyunda sosyal medya büyük önem taşıyacak. İlk fragmanda da sıkça gördüğümüz üzere TikTok ve Instagram tarzı video odaklı platformlarda gezebileceğiz. Henüz netleşmedi fakat sosyal medya sayesinde bazı gizli görevler de alabileceğimiz söyleniyor. Ayrıca WhatsApp da dahil olmak üzere gerçek dünyadaki pek çok popüler uygulamanın kopyası olacağı da iddialar arasında.

GTA 6 Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?

Açık dünya oyunları arasında yerini alacak olan GTA 6, Rockstar Games'in açıklamasına göre 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X / S için için piyasaya sürülecek. Dijital sürümü alanlar doğrudan bu tarihte oyuna erişebilecek. Kutulu sürümü alanların ise ön yükleme avantajı var. Oyunun çıkış tarihinden 1 hafta önce yani 12 Kasım 2026 itibarıyla ön yüklemeye açılacak. Bu, onların herkesten önce oyunu oynayacağı anlamına gelmiyor. Sadece oyunun yüklenmesi için beklemeyecekler. Piyasaya sürülür sürülmez açıp oynayabilecekler.

Editörün Yorumu

GTA 6, her ne kadar en çok beklediğim oyunlardan biri olsa da fiyatı başlı başına üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. 3 bin 999 TL'lik standart sürümü zaten başlı başına yüksek. Bir de kutulu sürümün disk içermemesine rağmen 500 TL farkla sunulması, işleri daha da zorlaştırıyor.

Kendi adıma konuşmam gerekirse, ben rafta öylece duracak bir GTA 6 kutusu için ödeme yapmak istemem. Koleksiyoncu değilim. Bir oyunun kutulu versiyonu, sadece oyunu oynamamı sağlar. Onları biriktirip de koleksiyon yapmaya çalışmam. Tabii ki koleksiyoncuysanız alabilirsiniz ama benim gibi sadece oyunu oynamak istiyorsanız bence fazladan 500 TL ödemeye gerek yok.