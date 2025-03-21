Epic Games Store'dan Android Kullanıcılarına Müjde!

Dünyanın en popüler dijital oyun platformlarından Epic Games Store, geçtiğimiz yıl Android uygulamasını hayata geçirdi. Bu adımın ardından tıpkı PC oyuncularına sunduğu gibi mobil kullanıcıları da ücretsiz oyunlarla buluşturmaya başladı. Son gelen bilgilere göre şirket, bu etkinliği daha da sıklaştırmaya hazırlanıyor. Peki nasıl?

Epic Games Store Her Hafta Ücretsiz Oyun Dağıtacak

Epic Games, şimdiye kadar Android kullanıcılarına her ay ücretsiz oyun sunuyordu. Şirketin yaptığı son açıklamaya göre bu süre artık bir haftaya iniyor. Önümüzdeki haftadan itibaren mobil oyuncular, tıpkı PC kullanıcıları gibi her hafta yeni ücretsiz oyunlara erişebilecek.

Epic Games Store'un Android uygulaması ne yazık ki Play Store'da yok. Bu sebeple uygulamayı platformun resmi web sitesi üzerinden indirebilirsiniz. İlgili web sayfasına ulaşmak için buraya dokunabilirsiniz.

Epic Games, bu hamlesiyle mobil oyun pazarındaki rekabete ivme katıyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Android için Epic Games Store uygulamasını telefonunuza indirdiniz mi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.