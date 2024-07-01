iPhone için Dev Hamle: Popüler Oyunun App Store'a Geri Dönüşü İçin Tarihi Gelişme!

Epic Games, dijital ekonominin güçlü kapı bekçileri Apple ve Google'a karşı başarılı bir şekilde meydan okuyan nadir şirketlerden biri oldu. Apple karşısında dava kazanamasa da, Cupertino merkezli dev şirket, Avrupa Birliği'nde App Store kurallarını kökten değiştirmek zorunda kaldı. Ve bu değişikliklerin temeli Fortnite ile atıldı.

Epic Games, Avrupa'da App Store'da Fortnite Yayınlayacak mı?

2020 yılında Epic Games'in kurucusu Tim Sweeney, NPR'ye verdiği röportajda Apple'ın App Store ve Google'ın Play Store'unun "yaratıcı işlerden yaratıcılardan daha fazla para kazandığını" söylemişti. Bu, App Store'da yapılan her satıştan Apple'ın aldığı %30'luk gelir payına doğrudan bir atıftı.

Fortnite'da App Store ödeme sistemini atlatan değişiklikleri uygulayan Epic, Apple'ın oyunu App Store'dan engellemesine ve ardından bir dava sürecine girmesine neden oldu.

Olaylar, Ocak 2024'te Yüksek Mahkeme'nin davayı çoğunlukla Apple lehine sonuçlandırmasıyla sona erdi. Ancak Avrupa Birliği'nde durum farklı; Apple, DMA (Dijital Piyasalar Yasası) gerekliliklerine uyum sağlamak için önemli değişiklikler yapmak zorunda kaldı.

DMA, App Store üzerinden uygulama sunan geliştiricilere alternatif satın alma seçeneklerini müşterilere bildirme ve bu tekliflere yönlendirme, ayrıca bu satın almaları kesintisiz olarak gerçekleştirme hakkı tanıyor.

Bu durum, Apple'ın en büyük rakiplerinden biri olan Epic Games için kapıları ardına kadar açıyor. Şirket, Epic Games Store ve Fortnite'u Apple'a "gerekli noterleme süreci" için sunduğunu duyurdu.

Her şey yolunda giderse, Epic Games yakın bir gelecekte Avrupa Birliği'nde iOS için mağazayı ve Fortnite'u başlatacak. Ancak bu "noterleme süreci" aylar alabilir; sadece Apple'ın insan incelemesi adımından değil, iki şirket arasındaki gerilimden dolayı da gecikebilir.