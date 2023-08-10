Epic Games ve Apple Arasındaki Dava Sonuçlandı: Kim Kazandı?

Geçtiğimiz senelerde Epic Games'in Fortnite oyunu kendi içinde ödeme seçeneğini kullanıcılara sunmuştu. Başta App Store olmak üzere Google Play de buna itiraz etmişti. Çünkü her iki şirket de uygulama içi satın almalardan büyük kâr ediyordu.

Epic Games kendi ödeme seçeneğini devam ettirebilmek adına Apple'a dava açmıştı. Epic Games ve App Store'un arasındaki komisyon kavgası bu davada masaya yatırılmıştı. Ödeme kuralları yeniden tartışılmıştı.

Yüksek Mahkeme Davanın Seyrini Değiştirdi!

2020 yılında gündeme gelen bu tartışmada taraflar birbirlerini dava etmişti. 2021 yılında ise dava bir sonuca ulaşmıştı. Sonuca göre uygulamaların mağazaları dışındaki ödemelere olanak sağlaması kararı verilmişti. Böylece Epic Games App Store'a karşı galibiyet kazanmıştı.

Apple'ın kendi ödeme seçeneklerini içeren yönergeleri kaldırması kararına varan mahkeme, Epic Games'i haklı bulmuştu. Alınan bu karar, Apple'ın uygulama içi satın alma kârında %30'luk bir kesintiye uğramasına sebep olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde mahkeme tarafından Apple’a 90 günlük temyiz başvurusu süresi verildi. Epic Games bu karara itiraz etse de galibiyetini elinden çabuk kaptırdı. Epic Games'in Dokuzuncu Temyiz Mahkemesi'nin Apple'a tanıdığı esnekliğe itiraz etmesinin ardından yüksek mahkeme yeni bir karar aldı.

Yargıç Elena Kagan, Epic Games'in itirazını reddetti. App Store'un ödeme kurallarını gevşetmesi yönündeki talebine onay vermedi. Kararın gerekçesinin ne olduğuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak görünen o ki Epic Games, Apple'ı henüz ödeme kuralları konusunda yenemedi.

Sizce bu davada kim haklı? Ödeme seçeneklerinin değişmesini ister misiniz? Yorumlarda buluşalım.