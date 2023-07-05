Apple, Epic Games Davasını Üst Mahkemeye Götürmek İstiyor

Reuters'in haberine göre teknoloji devi Apple, uygulama içi satışlarda kesinti yapmak için son bir girişimde bulunarak Yüksek Mahkeme'den Epic Games'in uygulama içi satışlar için yaptığı itirazı dinlemesini istiyor.

Apple ile Epic Games Arasındaki Anlaşmazlık Sürüyor

İki şirket arasındaki anlaşmazlık, 2020'de Epic'in, oyuncuların doğrudan ödeme özelliği aracılığıyla dijital para satın almalarına olanak tanıyan yeni bir Fortnite güncellemesini yayınlamasıyla başladı. Epic Games’in bu hareketi Apple'ın tüm iOS oyunlarının uygulama içi satın alma kurallarını ihlal etti ve Apple'ın kârında yüzde 30'luk bir kesintiye sebep oldu.

Apple, bu olaylardan sonra en çok hasılat yaptığı oyunlar arasında bulunan Fortnite'ı App Store'dan kaldırdı. Epic, cevap olarak Apple'a "haksız ve rekabete aykırı eylemlerini" sona erdirmesi için dava açtı.

İki büyük şirket arasındaki gerginlik, her iki taraf için de belirsizliklerle doluydu. 2021'de ABD Bölge Yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers, Epic'in bilerek Apple kurallarını ihlal ettiğine ve iPhone üreticisinin Fortnite'ı App Store'a geri eklemesine gerek olmadığına karar verdi.

Rogers ayrıca Apple'ın bir tekel gibi davranmadığını, ancak şirketin uygulamaların kullanıcılarına üçüncü taraf ödeme sistemleri sağlamasına izin vermesi gerektiğini belirtti. Apple'ın avukatları, dava sonrasında kararın Epic Games'in ötesine geçtiğini ve davanın yargıtaya taşıyacaklarını söyledi.