Epic Games Bahar İndirimi Başladı: Büyük Fırsatı Kaçırmayın!

Epic Games Bahar İndirimi başladı. Düzenli olarak ücretsiz oyunlar vererek oyuncuların gönlünde taht kuran şirket, bu kez büyük bir kampanya başlattı. Başlatılan kampanya kapsamında çok sayıda video oyunu indirime girdi. İndirime giren oyunlar arasında yeni piyasaya sürülen yapımlar da yer alıyor.

Epic Games Bahar İndirimi Kampanyasında Fiyatı Düşen Oyunlar

Kısa süre içerisinde dünya genelinde çok popüler hale gelen Epic Games'in dijital oyun mağazasında büyük bir kampanya başladı. Kampanya ile beraber çok sayıda video oyunun fiyatı önemli ölçüde düştü. İndirime giren oyunlar arasında 20 Ocak 2021 tarihinde çıkışını gerçekleştirien Hitman 3 de yer aldı. IO Interactive tarafından geliştirilen HITMAN III, yüzde 25 oranında indirime girerek 260 TL'den 195 TL'ye düştü.

Yüzde 25 oranında indirime giren Assassin's Creed: Valhalla'nın fiyatı 269 TL'den 201,75 TL'ye düştü. Ubisoft tarafından AnvilNext 2.0 oyun motoru ile geliştriilen Valhalla, etkileyici bir viking deneyimi sunuyor. Açık dünya temasına sahip olan oyun, çok sayıda oyuncu tarafından beğenilmişti. Off-road simülasyon oyunu SnowRunner ise %40 indirime girerek 160 TL'den 96 TL'ye düştü.

Çıkış yaptığı dönemde hemen hemen her oyuncu tarafından çok beğenilen Red Dead Redemption 2, yüzde 33 oranında indirime girerek 299 TL'den 200,33 TL'ye düştü. Açık dünya vahşi batı temasına sahip olan video oyunu ayrıca birçok ödülün sahibi olmayı başarmıştı. Rockstar Games'in bir diğer popüler oyunu Grand Theft Auto V de fiyatı düşen yapımlar arasında. %50 indirime giren GTA V: Premium Edition'ın fiyatı 169 TL'den 84,50 TL'ye düştü.

Satışa sunulduğu ilk günden itibaren eleştirilen odağı haline gelen Cyberpunk 2077, yüzde 10 oranında indirime girerek 249 TL'den 224,10 TL'ye düştü. CD Project RED tarafından geliştirilen oyun, sahip olduğu hatalar nedeniyle çok sayıda oyuncuyu hayal kırıklığına urağmıştı. Kampanya 8 Nisan tarihinde sona erecek. İndirime giren oyunların bir kısmı şu şekilde: