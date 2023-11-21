Epic Games Black Friday 2023 İndirimleri Başladı!

Steam'in Türkiye'de dolar üzerinden fiyatlandırılmaya başlaması üzerine Türk oyuncular Epic Games'e yöneldi. Dolayısıyla bugün başlayan Epic Gmes Black Friday 2023 indirimleri oyuncularda büyük heyecan yarattı.

Epic Games Store’da "Muhteşem Cuma" olarak da bilinen indirimler, bugün saat 19.00'da başladı. 28 Kasım'a kadar sürecek olan indirimler yine saat 19.00'da bitecek. Black Friday indirimlerinde 199,99 TL üstündeki oyunlarda sepette %33'lük indirim var.

%33'lük kupon hâlihazırda indirimde olan oyunlarda da geçerli olacak. Böylece oyuncular indirimli oyunları Black Friday indirimiyle birleştirerek daha hesaplı bir şekilde satın alabilecek. Peki, Epic Games'te %33 indirim kuponuna dahil olan oyunlar hangileri?

Epic Games Black Friday 2023 İndirime Giren Oyunlar

Oyun Normal Fiyat %33 İndirimli Fiyat EA Sports FC 24 1.199 TL 803,99 TL Alan Wake 2 912 TL 611,04 TL Dead Island 2 429 TL 141,57 TL Payday 3 499 TL 334,33 TL Ghostrunner 2 679,99 TL 445,59 TL Football Manager 2024 1.199 TL 803,33 TL Mortal Kombat 1 1.199 TL 803,33 TL Hogwarts Legacy 1.099 TL 736,33 TL Assassin's Creed Mirage 849 TL 568,83 TL Battlefield 2042 599,99 TL 401,99 TL GTA V 551,25 TL 369,34 TL Marvel's Spider-Man Remastered 1.099 TL 736,33 TL

Peki siz Black Friday indirimindeki fiyatları nasıl buldunuz? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.