Epic Games Black Friday 2023 İndirimleri Başladı!
Epic Games'te beklenen Black Friday indirimleri başladı. Peki hangi oyunlar indirime girdi? İşte ayrıntılar!
Steam'in Türkiye'de dolar üzerinden fiyatlandırılmaya başlaması üzerine Türk oyuncular Epic Games'e yöneldi. Dolayısıyla bugün başlayan Epic Gmes Black Friday 2023 indirimleri oyuncularda büyük heyecan yarattı.
Epic Games Store’da "Muhteşem Cuma" olarak da bilinen indirimler, bugün saat 19.00'da başladı. 28 Kasım'a kadar sürecek olan indirimler yine saat 19.00'da bitecek. Black Friday indirimlerinde 199,99 TL üstündeki oyunlarda sepette %33'lük indirim var.
%33'lük kupon hâlihazırda indirimde olan oyunlarda da geçerli olacak. Böylece oyuncular indirimli oyunları Black Friday indirimiyle birleştirerek daha hesaplı bir şekilde satın alabilecek. Peki, Epic Games'te %33 indirim kuponuna dahil olan oyunlar hangileri?
Epic Games Black Friday 2023 İndirime Giren Oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyat
|%33 İndirimli Fiyat
|EA Sports FC 24
|1.199 TL
|803,99 TL
|Alan Wake 2
|912 TL
|611,04 TL
|Dead Island 2
|429 TL
|141,57 TL
|Payday 3
|499 TL
|334,33 TL
|Ghostrunner 2
|679,99 TL
|445,59 TL
|Football Manager 2024
|1.199 TL
|803,33 TL
|Mortal Kombat 1
|1.199 TL
|803,33 TL
|Hogwarts Legacy
|1.099 TL
|736,33 TL
|Assassin's Creed Mirage
|849 TL
|568,83 TL
|Battlefield 2042
|599,99 TL
|401,99 TL
|GTA V
|551,25 TL
|369,34 TL
|Marvel's Spider-Man Remastered
|1.099 TL
|736,33 TL
Ücretsiz Epic Games Oyunları Açıklandı: Hemen Kütüphanenize Ekleyin!
Epic Games, düzenli olarak ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. Bu haftanın ücretsiz Epic Games oyunları belli oldu.
Peki siz Black Friday indirimindeki fiyatları nasıl buldunuz? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.
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