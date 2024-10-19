Epic Games Store'da Yüzde 80'e Varan İndirimler Sunan Cadılar Bayramı Kampanyası Başladı

Epic Games Store'da Cadılar Bayramı indirimleri başladı. İndirim kampanyası kapsamında 1 Kasım tarihine kadar başta korku temasını işleyen oyunlar olmak üzere yüzlerce oyunda yüzde 80'e varan indirimler sizleri bekliyor. Her indirim kampanyasında olduğu gibi Epic Games'in Cadılar Bayramı kampanyasında da en dikkat çeken indirimleri sizler için listeledik. İşte detaylar!

Epic Games'in Cadılar Bayramı İndirimlerinde Mutlaka Göz Atmanız Gereken Oyunlar

Epic Games Store, Cadılar Bayramı kampanyası kapsamında pek çok oyunda yüzde 80'e varan indirim yaptı. Yüzlerce oyun arasında en dikkat çeken birkaç fırsat ise şu şekilde:

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Alan Wake 2 912 TL 456 TL %50 Dying Light 2 Stay Human 1085 TL 434 TL %60 Remnant: From the Ashes 950 TL 285 TL %70 System Shock 499 TL 199 TL %60 Dead Island 2 1150 TL 805 TL %30 The Outlast Trials 269 TL 180 TL %33 Grand Theft Auto V 749 TL 374 TL %50 Darksiders III 189 TL 47 TL %75 Limbo 65 TL 16 TL %75 The Lord of the Rings - Gollum 595 TL 178 TL %70

Eğer siz de Steam'den dolarla değil de Epic Games'ten indirimlerde TL ile oyun almayı tercih ediyorsanız 1 Kasım 2024'e kadar vaktiniz var. Ayrıca alacağınız her oyun için yüzde 5 Epic Ödülleri iadesi alacağınızı da hatırlatmakta fayda var.

Steam'in Cüzdan özelliğine benzeyen bu iade ile örneğin 456 TL'ye Alan Wake 2 alırsanız, 22,8 TL'si bir sonraki alışverişte kullanabileceğiniz bir bakliye olarak hesabınıza iade edilecek. Tüm bunlar ve çok daha fazlası için buraya tıklayarak Epic Games'e ulaşabilirsiniz.