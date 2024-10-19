Mahkemeden Emsal Karar: İnternet Aboneliği Cayma Bedeli İade Edildi!

Eğer internet hızınız servis sağlayıcınızın size taahhüt ettiğinin altındaysa ve buna rağmen iptal etmek istediğinizde sizden cayma bedeli talep ediliyorsa, bu emsal karar sizi o cezadan kurtaracak. Türkiye'de bir mahkeme 1200 TL'lik internet aboneliği cayma bedelinin tüketiciye geri iade edilmesi yönünde emsal niteliğinde bir karar aldı. İşte detaylar!

İnternet Aboneliği Cayma Bedeli Geri Alınabilir

İnternet altyapısı kuşkusuz Türkiye'de yaşayan insanların en büyük sorunlarından biri. Günümüzde İstanbul'un ortasında bile 100 Mbps'den fazlasını destekleyen bir altyapıya sahip olmak büyük bir şans. Daha kötüsü ise zaten 100 Mbps'nin altında olan o altyapıdan bile beklediğini alamayan milyonlarca kullanıcının olması.

Türkiye'de pek çok internet kullanıcısı 50 Mbps ve100 Mbps gibi vaatlere güvenerek satın aldıkları internet aboneliklerinden şikayetçi. Bu konuda çağrı merkezlerini aradıklarında ise genellikle "altyapınız bu kadar destekliyor" ya da "biz 100 Mbps demedik, 100 Mbps'ye kadar dedik" gibi söylemlerle karşılaşıyor.

2019'da Türkiye'de bir internet servis sağlayıcısından hizmet alan bir vatandaşımızın başına da tam olarak bu geldi. O dönem 90 TL ödediği abonelik için vadedilen hızı almak bir kenara çağrı merkezini aradığında paketinin 150 TL'ye çıktığını öğrendi. Bunun sonucunda ise memnun olmadığı bu servisi iptal etmek istedi.

Ancak bu noktada da karşısına internet cayma bedeli çıktı ve 1200 TL para ödemek zorunda kaldı. Ancak Türkiye'deki internet servis sağlayıcılar tarafından sindirilmeyi reddeden vatandaşımız bir avukat tutarak konuyu mahkemeye taşıdı. İlk olarak tüketici hakem heyetine başvuran kişi parayı almaya hak kazandı.

Daha sonra ise mahkeme aracılığı ile tüketici hakem heyetinde belirtilen bedeli geri almayı başardı. Tüm bu süreç ise hukuk dünyasında sıkça karşımzıa çıan "emsal" olma niteliği kazandı. Yani eğer siz de servis sağlayıcının size vaat ettiği hızı alamıyor ve iptal etmek istediğinizde cayma bedeli ile karşılaşıyorsanız kendi hukuk mücadelenizi bu davayı emsal göstererke verebilirsiniz.