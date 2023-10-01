Epic Games Çalışanlarını İşten Çıkarıyor: Peki Neden?

ABD merkezli video oyunu geliştiricisi Epic Games, oyunculara hizmet vermeye devam ediyor. Son zamanlarda ismi Apple ile olan davasıyla anılsa da şirketin sunduğu ücretsiz oyunlar ve indirimler, oyuncularla arasındaki bağını sıkılaştırıyor.

Geçtiğimiz günlerde şirketle ilgili yeni bir haber geldi. Epic Games, çalışanlarının yaklaşık yüzde 16'sını işten çıkaracağını söyledi. Peki neden böyle bir karar alındı? İşte haberimizin devamı...

Çalışanlara Mail Gönderildi!

Epic Games'in çalışanlarını işten çıkaracağını Epic Games Üst Yöneticisi Tim Sweeney'in çalışanlarına gönderdiği e-postadan anlıyoruz.

Şirketin bir süredir kazandıkları paradan çok daha fazlasını harcadıklarını ve şirketin bir sonraki evrimine yatırım yapmak istedikleri için işten çıkarma kararı aldıklarını öğrendik.

Şirketin geçtiğimiz yıl satın aldığı çevrim içi müzik platformu Bandcamp'in müzik lisanslama platformu Songtradr'a satılacağı duyuruldu.

Ayrıca çocuklar için daha güvenli dijital deneyim oluşturma araçları sağlayan SuperAwesome hizmetinin de büyük bir bölümünün devre dışı bırakılacağı açıklandı.

Bu durumda ortaya çıkan pozisyon eksilemeleri, şirketin çalışanlarının yüzde 16'sını işten çıkarmasına sebep olacak. Epic Games Üst Yöneticisi Tim Sweeney'in çalışanlarına gönderdiği e-postada şunlar geçiyordu:

“Bir süredir kazandığımızdan çok daha fazla para harcıyoruz, Epic’in bir sonraki evrimine yatırım yapıyoruz ve Fortnite’ı yaratıcılar için metaverse’den ilham alan bir ekosistem olarak büyütüyoruz. Bu geçişi hiçbir sorun yaşamadan atlatabileceğimiz konusunda uzun zamandır iyimserdim. Ancak geriye dönüp baktığımda bunun gerçekçi olmadığını görüyorum.“

Sweeney, işten çıkarmalardan etkilenecek herkese destek verileceğini de söyledi. Buna göre çalışanlar altı ay daha maaş almaya devam edecek ve şirketin sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek.

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