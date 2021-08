Epic Games CEO'su Apple'ı Devletin Casus Yazılımı Olmakla Suçladı

Epic Games CEO'sundan Apple'a suçlama. Epic Games Başkanı Tim Sweeney, Apple'ın hükümetin casus yazılımı olduğunu iddia etti. Sweeney'in bu açıklaması, Apple'ın kullanıcı fotoğraflarını inceleyeceğini söylemesinin ardından geldi.

Perşembe günü Apple, çocukları çevrim içi ortamda korumaya yardımcı olmak ve çocuk cinsel istismarı materyalinin (CSAM) yayılmasını azaltmak için bir dizi araç başlattı. Apple tarafından yapılan resmi açıklamalara göre şirket, çocuk istismarını önlemek ve bu tür görüntülerin yayılmasını engellemek adına iPhone, iPad, Mac ve Watch kullanıcılarının fotoğraf galerilerini taramaya başlayacak.

Kısa sürede oldukça büyük takdir toplayan bu sistemle ilgili, bazı gizlilik endişeleri de gündeme gelmiş durumda. Epic Games Başkanı Tim Sweeney ise iCloud fotoğraflarının incelemesiyle ilgili olarak Apple'a saldırdı ve çocuk güvenliği girişimleriyle ilgili mesajlar vererek, bunun hükümetler için bir gözetleme yöntemi olduğu fikrini öne sürdü.

Apple'a yönelik eleştirilerin bir parçası olarak Epic CEO'su Tim Sweeney, Apple'ın girişiminden şikayet etmek için bir kez daha Twitter'da açıklamalarda bulundu.

Sweeney, "Bunu Apple'ın bakış açısından görmek için çok uğraştım" diye başlayan açıklamalarına şöyle devam etti: "Ama kaçınılmaz olarak bu, Apple tarafından bir suçluluğa dayalı olarak kurulan hükümet spyware'idir. Apple kodu yazmış olsa da, işlevi kişisel verileri tarayıp hükümete bildirmektir."

Epic Games Başkanı, "Bu, halka açık bir forumdaki veya sosyal medyadaki içerik denetleme sisteminden tamamen farklı. Bulut verileri herkese açık olarak barındırmayı seçmeden önce, barındırmak istenmeyen her şey için değiştirilebilir. Ancak bu, insanların özel verileridir." ifadelerini kullandı.

I've tried hard to see this from Apple's point of view. But inescapably, this is government spyware installed by Apple based on a presumption of guilt. Though Apple wrote the code, its function is to scan personal data and report it to government.https://t.co/OrkfOSjvS1