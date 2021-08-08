WhatsApp, Apple Fotoğraf Tarama Sisteminden Endişeli: Gözetleme Olabilir

Apple fotoğraf tarama sisteminin doğrulanmasının ardından kısa bir süre sonra WhatsApp Başkanı Will Cathcart'tan endişelerini yansıtan bir tweet dizisi geldi. Cathcart, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda Apple'ın yeni güvenlik sisteminin çok tehlikeli olabileceğine vurgu yaptı.

Teknoloji devi Apple, birkaç gün önce duyurduğu yeni sistemin ayrıntılarını paylaşmıştı. Paylaşılan ayrıntılara göre sistem galeride yer alan herhangi bir görüntü iCloud'a yüklenirken çalışacak ve yüklenilen görüntüde herhangi bir istismar ve benzeri bulguların yer alıp almadığı kontrol edilecekti.

Tarama işlemi, NCMEC tarafından sağlanan veri tabanı aracılığı ile gerçekleştirilecek ve sistem hiçbir şekilde kullanıcının galerisini görüntülemeyecekti. iCloud'a yüklenen fotoğraflar, veri tabanında yer alan içerikler ile karşılaştırılacak ve söz konusu içeriklerle herhangi bir eşleşme olup olmadığı kontrol edilecekti.

Sistem, tarama sırasında herhangi bir eşleşme olması durumunda öncelikle kişinin Apple hesabını devre dışı bırakacak, daha sonrasında ise NCMEC ve kolluk kuvvetleri ile iletişime geçecekti. Apple, söz konusu güncellemenin ises iOS 15, iPadOS 15, WatchOS 8 ve macOS Monterey ile sunulacağını açıklamıştı.

Apple Fotoğraf Tarama Sistemine WhatsApp'tan Tepki Gecikmedi

WhatsApp Başkanı Will Cathcart, Twitter üzerinden paylaştığı yeni bir tweet dizisinde Apple'ın yeni güvenlik sistemi hakkında şirkete endişelerini açığa çıkaran birkaç soru yöneltti.

Cathcart, duyurulan sistem hakkında yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Apple'ın dün paylaştığı bilgileri okudum ve (yeni sistemden yana) endişe duyuyorum. Bunun yanlış bir yaklaşım ve dünyanın dört bir yanındaki insanların mahremiyetine müdahale olduğunu düşünüyorum."

Apple'ın uzun bir zamandır istismara karşı faaliyette bulunmak için daha fazlasını yapmasını gerektiğini belirten Cathcart, Apple'ın izleyeceği yeni yaklaşımın bunun olmaması gerektiğini şu sözlerle belirtti:

"Apple, insanların kendileri ile paylaşılan içerikleri bildirmelerini kolaylaştırmak yerine telefonunuzdaki bütün özel fotoğrafları hatta kimseyle paylaşmadığınız fotoğrafları bile tarayabilen bir sistem geliştirdi." "Yıllardır bilgisayar kullanıyoruz ama hiçbir zaman dünya genelinde yasa dışı içerikleri taramak için bütün dizüstü ve masaüstü bilgisayarları taramak hiçbir zaman bir zorunluluk olmadı."

­Cathcart, Apple fotoğraf tarama sistemine ilişkin yaptığı açıklamada ayrıca sistemin hata içermesi, kötü amaçlarla kullanılması, casus yazılım geliştiricilerinin söz konusu sistemden yararlanabileceği bir yol bulması gibi ihtimalleri de sıralayarak şirkete bu gibi zamanlarda neler yaşanacağını sordu.