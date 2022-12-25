Epic Games Çöktü mü? Sunuculara Erişilemiyor!

Epic Games her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla oyuncuların yüzünü güldürürken, geçtiğimiz yıllarda gelenekleşen her gün bir ücretsiz oyun fırsatını bu yıl da gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıllara kıyasla daha az bütçeli oyunları verdiği için eleştirilen platform, bugün DEATH STRANDING'i vererek bombayı patlattı ancak sunucular görünüşe göre bu yoğunluğu kaldıramadı.

Daha önce GTA V'i ücretsiz olarak verdiğinde yaşanan sunucu problemleri Epic Games'te tekrar ediyor. DEATH STRANDING'in ücretsiz verilmesi sonrası Epic Games'e akın eden oyuncular şu anda oyunu ücretsiz olarak edinemiyor. Oyunun mağaza sayfasındaki "Yükle" seçeneğine basan oyuncular kendilerini mağazanın ana sayfasında buluyor.

DEATH STRANDING hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda Game Pass sistemine de eklenmişti. Ayrıca Yılın Oyunu Ödülleri gecesinde serinin ikinci oyununun tanıtımı da gerçekleştirildi.

Epic Games Çöktü: DEATH STRANDING'in Yanlış Versiyonu Ücretsiz Verildi

Bir diğer önemli gelişme ise saatler 19:00'u gösterdiğinde Epic Games'te DEATH STRANDING'in düz değil DIRECTOR'S CUT versiyonu ücretsiz olarak dağıtıldı. Yaklaşık 10 dakika boyunca bu sürümü ücretsiz olarak edinebilen oyuncular şu anda şanslı kesim arasında yer alıyorlar çünkü şirket durumu fark edip hızla düzeltti. Şu anda ücretsiz olarak verilen sürüm oyunun yalnızca standart sürümü.

Mağazadaki problemler 1.5 saat geçmesine rağmen hâlâ çözülebilmiş değil. Oyuncular şikayetlerini forumlarda ve sosyal medya platformlarında dile getiriyorlar.

Peki siz DEATH STRANDING'i kütüphanenize eklemeyi başarabildiniz mi? Sorun yaşıyorsanız acele etmenize gerek yok çünkü oyunu kütüphaneniz eklemeniz için yarın akşam 19:00'a kadar vaktiniz olacak.