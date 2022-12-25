Epic Games Bombayı Patlattı: 399 TL'lik Oyun Artık Ücretsiz!

Epic Games daha önce bildirdiğimiz üzere geçtiğimiz yıllarda yaptığı ücretsiz oyun fırsatının bir benzerini bu yıl da gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıllarda yaptıklarına kıyasla bu sene nispeten daha düşük bütçeli oyuncuları ücretsiz olarak veren Epic Games, sonunda beklenen bombayı patlattı.

Geçtiğimiz günlerde sevilen indie oyunlarını ücretsiz olarak veren Epic Games bugün ise DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT ile karşımızda. 399 TL değerindeki bu oyunu yarın yani 26 Aralık saat 19:00'a kadar kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT Hakkında

Efsanevi oyun yapımcısı Hideo Kojima oyun türünün sınırlarını zorlayan bir deneyim sunuyor, artık bu deneyim kusursuz DIRECTOR'S CUT sürümünde daha da kapsamlı.

Gelecekte Death Stranding olarak bilinen gizemli bir olay, ölülerle dirilerin arasında bir geçit açıyor ve öteki dünyadan fırlayıp gelen garip yaratıklar, kimsesiz toplumlar tarafından mahvedilen dünyada başıboş geziyor.

Sam Bridges olarak görevin büyük bir kısmı yok edilen Amerika'daki son hayatta kalanları bir araya getirerek insanlığa umut sunmak. Bu paramparça dünyayı adım adım bir araya getirebilir misin?

DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows® 10

Windows® 10 İşlemci: Intel® Core™ i5-3470 veya AMD Ryzen™ 3 1200

Intel® Core™ i5-3470 veya AMD Ryzen™ 3 1200 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: GeForce GTX 1050 4 GB veya AMD Radeon™ RX 560 4 GB

GeForce GTX 1050 4 GB veya AMD Radeon™ RX 560 4 GB DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Önerilen