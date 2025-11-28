Epic Games CEO’sundan Steam’e Sert Eleştiri!

Son yıllarda hızla gelişen yapay zekâ teknolojileri, artık günlük hayatımızdan iş dünyasına kadar her alanda kendini gösteriyor. Kimi şirketlerde işten çıkarmalara neden olsa da birçok sektörde iş yükünü azaltarak üretim süreçlerini hızlandırıyor. Oyun geliştirme de bu dönüşümün önemli bir parçası hâline gelmiş durumda.

Yapay zekânın oyunlarda daha fazla kullanılmasıyla birlikte oyuncular da bir yapımın ne kadar yapay zeka ile geliştirildiğini merak etmeye başladı. Bu nedenle Steam, yapay zekâ desteğiyle oluşturulan oyunlara özel bir etiket eklemişti. Ancak Epic Games CEO’su Tim Sweeney’den bu uygulamaya karşı bir eleştiri geldi.

Epic Games CEO'sundan Steam'in Yapay Zekâ Etiketine Eleştiri

Epic Games CEO’su Tim Sweeney, üretken yapay zekânın oyun geliştirme süreçlerinde kısa süre içinde kaçınılmaz olarak her yere yayılacağını belirterek Steam ve diğer dijital oyun platformlarında kullanılan “Yapay Zekâ ile Yapıldı” benzeri etiketlerin artık gereksiz olduğunu düşünüyor.

Sweeney, konuyla ilgili bir diğer paylaşımında ise esprili bir üslupla “Neden sadece yapay zekâ kullanımında duralım? Zorunlu açıklamalara geliştiricinin hangi şampuan markasını kullandığını da ekleyebiliriz. Kullanıcıların bunu bilmeye hakkı var” diyerek bu tür etiketlerin anlamsızlığını ifade etmişti.

Aslına bakacak olursak Steam, ilk dönemlerde yapay zekâ ile oluşturulan oyunlara ve içeriklere oldukça mesafeli yaklaşıyordu. Ancak teknolojinin hızla gelişmesi ve sektörde kaçınılmaz bir noktaya gelmesi, platformun bu durumu kabullenmesini zorunlu hale getirdi. Bugün Steam, yapay zekâ desteğiyle geliştirilen bir oyunun yayımlanmasına izin veriyor. Bunun tek şartı ise geliştiricinin bu durumu açıkça belirtmesi.

