Yıllardır Beklenen Marvel's Wolverine'in Fiyatı Ortaya Çıktı

Sony'nin yeni süper kahraman oyunu Marvel’s Wolverine için önemli bir sızıntı yaşandı. Bu sızıntı ile birlikte Marvel’s Wolverine'in fiyatı ortaya çıktı. Wolverine'i kontrol edeceğimiz yapımda yalnızca tek oyunculu modunun yer alması bekleniyor. Oyunda ayrıca Logan'ın yanı sıra Mystique ve Omega Red gibi karakterler de yer alacak.

Marvel’s Wolverine'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Marvel’s Wolverine'in standart sürümünün 69.99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 3 bin 209 TL'ye denk geliyor. Deluxe veya koleksiyon sürümünün gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Standart sürüm için ön sipariş sürecinin 2 Haziran 2026 tarihinde başlayacağı öne sürüldü.

Yeni süper kahraman oyunu, Insomniac Games tarafından geliştiriliyor. Bu stüdyo, 2018 yılında piyasaya sürülen 2020 yılında satışa sunulan Spider-Man, Spider-Man Miles Morales ve 2021 yılında piyasaya sürülen Ratchet & Clank: Rift Apart dahil olmak üzere birçok oyunu geliştirdi.

Marvel’s Wolverine'in Fragmanı Nasıl İzlenir?

Marvel’s Wolverine Nasıl Bir Oyun Olacak?

Aksiyon ve macera türlerindeki Marvel’s Wolverine, en iyi süper kahraman oyunları arasında yer alacak. Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'in üstlendiği oyunda Logan, geçmişine dair sırları çözmek için tehlikeli bir yolculuğa çıkacak. Bu yolculuk sırasında Marvel evreninden tanıdığımız birçok karakter ile karşılaşacağız.

Oyunda Mystique ve Omega Red dahil olmak üzere pek çok karakter bulunacak. Wolverine'i kontrol edeceğimiz yapım, tek bir mekân ile sınırlı kalmayacak. Oyun, Madripoor, Kanada ve Tokyo dahil olmak üzere birçok ülkede geçecek. Oyunun farklı mekânlarda geçecek olması, oynanışı çok daha eğlenceli ve sürükleyici hâle getirecek.

Marvel’s Wolverine'de yalnızca tek oyunculu mod bulunacak. Hikâyenin toplamda kaç saat süreceğine dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı. 2 Haziran 2026 tarihinde düzenlenecek State of Play etkinliğinde oyuna dair daha fazla bilginin paylaşılması bekleniyor. Bu arada Marvel’s Wolverine'in PC sürümünün gelip gelmeyeceği belli değil.

Marvel’s Wolverine Ne Zaman Çıkacak?

Marvel’s Wolverine, 15 Eylül 2026 tarihinde yalnızca PlayStation 5 için satışa sunulacak. Oyunun şu anda PlayStation 5 sayfası bulunuyor ancak henüz ön siparişler açılmadı. PlayStation mağazası üzerinden Marvel’s Wolverine'in sayfasını ziyaret edebilir ve "İstek Listesine Ekle" butonuna tıklayarak istek listenize ekleyebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Wolverine karakterini seven biri olarak Marvel’s Wolverine'i uzun süredir merakla bekliyorum. Oyunu Insomniac Games'in geliştirdiğini belirteyim. Bu stüdyo daha önce Spider-Man ve Spider-Man Miles Morales dahil olmak üzere pek çok oyunu geliştirmişti. Bu oyunları göz önünde bulundurduğumda Wolverine oyunu da keyifli oynanış sunacaktır.