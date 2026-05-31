Meta'dan Ses Getirecek Yeni Ürün! Yapay Zekâlı Kolye Geliyor

Meta, yapay zekâ destekli giyilebilir teknolojilere olan yatırımını artırmaya devam ediyor. Kısa süre önce şirketin yeni akıllı gözlüğünün FCC başvurusu ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Meta'nın bu kez farklı bir ürün kategorisine yöneldiği iddia ediliyor. Ortaya çıkan bilgilere göre teknoloji devi, yapay zekâ destekli bir kolye üzerinde çalışıyor. Peki Meta'nın geliştirdiği bu ilginç cihaz neler sunacak?

Meta'nın Yapay Zekâ Kolyesi Nedir ve Nasıl Çalışacak?

Şirket içinde çalışanlarla paylaşılan ancak kısa süre önce sızdırılan bir mesaja göre Meta, geliştirdiği yapay zekâ destekli kolye için 2025'in sonunda bünyesine kattığı Limitless'ın teknolojilerinden yararlanacak. Limitless, kullanıcıların kıyafetlerine takabildiği veya boyunlarında kolye olarak taşıyabildiği, konuşmaları kaydedebilen yapay zekâ destekli bir cihaz geliştirmişti. Meta'nın yeni ürününün de bu temel üzerine inşa edilmesi bekleniyor. Ancak cihazın hangi özelliklerle geleceği ve tam olarak nasıl çalışacağı henüz bilinmiyor.

Limitless'ın AI Pendant adlı cihazı ise kullanıcılar için adeta "ikinci bir beyin" işlevi görmek amacıyla geliştirilmişti. Boyna kolye olarak takılabilen veya kıyafete sabitlenebilen bu kompakt cihaz, gün boyunca yapılan yüz yüze görüşmeleri ve toplantıları üzerindeki mikrofonlar aracılığıyla kaydediyor. Daha sonra bu kayıtları yapay zekâ desteğiyle analiz ederek arama yapılabilir hâle getiriyor.

Böylece kullanıcılar, mesela "Geçen hafta Ahmet ile yaptığım toplantıda hangi kararları almıştık?" veya "Bugün tamamlamam gereken önemli işler neler"" gibi sorular sorarak geçmiş konuşmalarına ve notlarına kolayca ulaşabiliyor. Meta'nın üzerinde çalıştığı yeni yapay zekâ kolyesinin de benzer şekilde çalışacağı, hatta çok daha gelişmiş özellikler sunacağı iddia ediliyor. Bu arada ürün kolye olarak ifade edilse de genellikle kolye ile birlikte kullanıldığı için böyle deniyor. Zira üründeki asıl önemli kısım, kolyeye bağlı olan cihaz. Peki bu ürün ne zaman tanıtılacak?

Meta'nın Yapay Zekâ Kolyesi Ne Zaman Tanıtılacak?

Meta'nın yapay zekâ destekli kolyesinin ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmiyor. Şirket içinden sızdırılan bilgilere göre Meta, cihazı önümüzdeki yıl test etmeye başlamayı planlıyor. Bu da ürünün hâlen geliştirme aşamasında olduğunu gösteriyor. Yani önümüzde hâlâ çok zaman var.

Editörün Yorumu

Son yıllarda yapay zekâ destekli giyilebilir cihazlar teknoloji şirketlerinin en fazla yatırım yaptığı alanlardan biri hâline geldi. Açıkçası Meta'nın üzerinde çalıştığı yapay zekâ destekli kolye gibi bir ürünü deneyimleme fırsatım olmadı. Ancak ortaya çıkan bilgilere göre cihaz, günlük hayatta gerçekten işe yarayabilecek özellikler sunabilecek gibi görünüyor. Nasıl bir şeyle karşılaşacağımızı önümüzdeki yıllarda piyasaya sürüldüğünde hep birlikte göreceğiz.