Samsung'dan 16 GB RAM'li Amiral Gemisi Geliyor! 120Hz Ekran ve Dahası

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S27 Pro'nun ekran özellikleri ortaya çıktı. Dynamic AMOLED 2X ekrana sahip telefon, yüksek yenileme hızı ile birlikte gelecek. Bu sayede akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Cihazda ayrıca Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak.

Samsung Galaxy S27 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Samsung Galaxy S27 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Samsung Galaxy S27 Pro, 6,4 inç ekran b üyüklüğüne sahip olacak. Amiral gemisi modeli, Dynamic AMOLED 2X üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu çok net bir şekilde hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterlidir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Samsung Galaxy S26'da 6,3 inç ekran boyutu, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, Dynamic AMOLED 2X ekran, 120Hz yenileme hızı ve 2600 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 2600 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Bu arada çok canlı renklere sahip Dynamic AMOLED 2X siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

Samsung Galaxy S27 Pro'da Hangi İşlemci Bulunacak?

Telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisi bulunacak. Bu işlemci henüz tanıtılmadığından dolayı oyun performansı henüz belli değil. Samsung Galaxy S26 Ultra'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti. Fikir vermesi açsıından bu işlemci, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5'in oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek. Bu arada Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek. 2 nm işlemciler, 3 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Samsung Galaxy S27 Pro'nun Kamerası Nasıl Olacak?

Samsung'un yeni amiral gemisinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. ALoP teknolojisine sahip bu telefoto kamera, 3.5x optik yakınlaştırma yapabilecek. Bu arada ALoP teknolojisi, kameranın çok daha fazla ışık almasını sağlayacak. Bu sayede düşük ışıkta bile kaliteli fotoğraflar çekilebilecek.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy S26 Ultra'da 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara ve mimari çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

Samsung Galaxy S27 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Galaxy S27 Pro'nun 2027 yılının ocak veya şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Galaxy S26 serisi, 2026 yılının şubat ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy S27 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Galaxy S26 serisi, Galaxy A57 5G, Galaxy A37 5G ve Galaxy S25 FE dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy S27 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Galaxy S27 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili açıklama yapılmadı.

Samsung Galaxy S27 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy S26 Ultra'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 109 bin 999 TL fiyat etiketi belirlenmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy S27 Pro'nun 115 bin TL civarında bir fiyata ile satılması bekleniyor. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Dynamic AMOLED 2X ekran ise çok canlı renklere sahip olduğundan dolayı hem film izlemeyi hem de oyun oynamayı çok keyifli hâle getiriyor. Bu arada telefonun çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.