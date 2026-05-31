Modern Warfare 4, Call of Duty'nin Özüne Dönüyor!

Son yıllarda Call of Duty oyunlarını takip ediyorsanız, serinin eski gerçekçi atmosferinden uzaklaştığını mutlaka fark etmişsinizdir. Bir dönem sunduğu sürükleyici savaş deneyimiyle öne çıkan Call of Duty yapımları, son yıllarda çıkan oyunlarda yer verilen sıra dışı karakterler ve çeşitli iş birlikleri nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi oluyor.

Şimdi ise serinin geliştiricisi Infinity Ward, Call of Duty: Modern Warfare 4 için oyuncuları heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Stüdyoya göre yeni oyun, son yıllarda çıkan Call of Duty yapımlarından farklı bir yaklaşım benimseyecek. İşte ayrıntılar...

COD: Modern Warfare 4'teki Karakterler Nasıl Olacak?

Infinity Ward, önceki Call of Duty oyunlarında dikkat çekici iş birliklerine imza atmıştı. Bu kapsamda mesela Amerikalı rapçi Nicki Minaj, Call of Duty: Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 ve Warzone 2.0'da oynanabilir karakter olarak yer almıştı. Kanadalı oyuncu, komedyen ve yönetmen Seth Rogen ise Black Ops 6 ve Warzone 2.0'ın karakter kadrosuna dahil edilmişti. Bunun yanı sıra dünyaca ünlü futbolcular Lionel Messi, Neymar Jr. ve Paul Pogba da Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Warzone 2.0 ve Call of Duty: Mobile'da oyuncuların karşısına çıkmıştı.

Bildiğiniz üzere Call of Duty, temelde savaş teması üzerine kurulu bir oyun serisi. Bu nedenle savaş ortamında rapçiler, komedyenler veya futbolcular gibi ünlü isimleri görmek birçok oyuncuya oldukça tuhaf geliyor. Nitekim oyuncuların büyük çoğunluğu da bunu tam olarak saçma görüyordu. Görünüşe göre Infinity Ward da bu eleştirilerin farkında.

Şirketin yaptığı son açıklamaya göre merakla beklenen Modern Warfare 4'te bu tür tuhaf karakterlere yer verilmeyecek. Geliştirici ekip, yeni oyunda daha gerçekçi bir yaklaşım benimseyerek savaş atmosferini korumaya ve serinin köklerine dönmeye odaklanacağını açıkladı.

COD Oyunlarında Neden Ünlü Karakterler Yer Alıyordu?

Call of Duty oyunlarına ünlü isimlerin eklenmesinin temel amacı oyunun daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak ve oyun içi kozmetik satışlarını artırmaktı. Başka bir deyişle firma, seriden daha fazla gelir elde etmeyi hedefliyordu. Bunun için ünlü isimler ile iş birliği yapıyordu. Ancak bu hamle, oyuncuların önemli bir kısmını seriden uzaklaştırdı ve bunun sonucunda oyun satışları da olumsuz etkilendi. Yani firmanın planı ters tepti.

COD: Modern Warfare 4 Ne Zaman Çıkacak?

Call of Duty: Modern Warfare 4'ün 23 Ekim 2026 tarihinde piyasaya sürüleceği açıklandı. Yeni oyun; Xbox Series X/S, PlayStation 5 ve PC platformları için çıkış yapacak.

Editörün Yorumu

Son yıllarda çıkan Call of Duty oyunlarını oynamadım ancak seriye eklenen gerçek dışı karakterler o kadar fazla tepki çekmişti ki oyun topluluklarında bununla ilgili pek çok gönderiye denk geldim. Eski Call of Duty oyunlarını oynamış biri olarak ben de bu tür karakterlerin serinin atmosferine zarar verdiğini düşünüyorum. Bu nedenle Infinity Ward'ın nihayet serinin özüne dönmeye karar vermesi bence oldukça güzel bir gelişme.