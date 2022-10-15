Epic Games Google'ı Kanıtları Yok Etmekle Suçladı

Mobil platformların en çok oynanan oyunlarından biri olan Fortnite, 2020 yılında Epic Games ile Apple arasında büyük bir davaya sebep olmuştu. Apple'ın haksız rekabet uyguladığı ve fahiş kesintiler yaptığını iddia eden Epic Games, konuyu mahkemeye taşımıştı. Bunun üstünden çok geçmeden Epic Games, Google'ı rakip uygulama mağazalarının oluşturulmasını engellemek için geliştiricilere büyük paralar ödediği iddiasıyla suçladı.

Kısa sürede mahkemeye taşınan olay sonrasında Google'ın antitröst olarak sayılabilecek bir davranış sergileyip sergilemediği araştırılmaya başladı. Dün ortaya çıkan bir bilgiye göre ise Epic Games, Google'ın şirket çalışanlarının konuşmalarını silerek delil kararttığını iddia etti.

Epic Games Dünyaya Karşı!

Epic Games, mobil platformlarda Apple ve Google tarafından kurulan uygulama mağazası hegemonyasına karşı tüm kılıçlarını çekmiş durumda. Yaşanan bu durumun haksız rekabete neden olduğunu ve iki dev firmanın bu durumdan kâr marjlarını en yüksek seviyeye çekerek faydalandığını belirten Epic Games, hem Android hem de iOS farklı bir mağazanın bulunması gerektiğini savunuyor.

Epic Games'in mahkemeye sunduğu dosyaya göre Google Chat üzerinden yapılan şirket içi konuşmalar 24 saat içinde siliniyor. İddialara göre son yıllarda davalarla başı belada olan Google, bu özelliği delilleri karartmak amacıyla getirdi. Mahkemeden konuyla ilgili yaptırım talep eden Epic Games'in iki büyük firmaya karşı savaşı devam edecek gibi duruyor. İlk olarak 2020'de patlak veren Apple-Epic Games çekişmesi sonrasında Fortnite App Store'dan kaldırılmıştı.