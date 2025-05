1.324 TL Değerindeki 4 Oyun Bedava Dağıtılıyor! Fırsatı Kaçırmayın

Düzenli olarak her ay bedava oyunlar sunan Amazon, oyuncuların abonelik dışında ekstra bir ücret ödemesine gerek bırakmadan keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyor. Şirket bu kez dört farklı oyunu ücretsiz dağıtmaya başladı.

Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunulan oyunlar arasında Styx: Master of Shadows öne çıkıyor. Cyanide Studio tarafından geliştirilen Styx: Master of Shadows, gizlilik oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor.

Bedava dağıtılan oyunlar arasında LEGO Star Wars - The Complete Saga da bulunuyor. Star Wars evreninde geçen oyun 77 Metacritic puanına sahip. Traveller's Tales tarafından geliştirilen 2009 yapımı oyun, uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirilmesine imkân tanıyor.

Zengin olmak isteyen bir borsacıyı kontrol ettiğimiz The Invisible Hand de ücretsiz sunuluyor. Power Struggle Games tarafından geliştirilen oyun 2021 yılında piyasaya sürüldü. Oyunda tek oyunculu mod mevcut.

Amazon'un Ücretsiz Sunduğu Oyunlar