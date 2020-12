Haftanın Ücretsiz Epic Games Store Oyunları İndirmeye Açıldı

Bu haftanın ücretsiz Epic Games Store oyunları için beklenen zaman sonunda geldi. Eğer içeriğinde aksiyon ve macera ögeleri barındıran Rol Yapma Oyunu türüne ilgi duyan bir oyuncuysanız, bu defa sunulan oyunların sizi mest edeceğini düşünüyoruz. Haftanın ücretsiz Epic Games Store oyunları indirmeye açıldı. Detaylar haberimizde.

Haftanın Ücretsiz Epic Games Store Oyunlarını Kaçırmayın!

Geçtiğimiz hafta bugün yapılan duyuruya göre, bu hafta ücretsiz indirebileceğiniz oyunlar Pillars of Eternity - Definitive Edition ve Tyranny - Gold Edition. Her iki oyunun da, standart sürümlerine ek olarak ek içeriklerinin de oyuncular tarafından oynanması fırsatı sunuluyor. Gelin isterseniz bu oyunların detaylarına şöyle bir göz atalım.

Pillars of Eternity - Definitive Edition

Obsidian Entertainment stüdyosunun geliştirdiği bir başka rol yapma oyunu olan Pillars of Eternity, 2015 yılında satışa sunulmuştu. Eora gezegenindeki Dyrwood ulusu içinde geçen oyunda, yaşanan bir hadise sonucunda bebekler enfeksiyon kapıyorlar ve bu da ruhsuz bir şekilde doğmalarına yol açıyor. Oyunun başında, yaşanan bu olay yüzünden ana karakterimiz bir güç uyanışını görüyor ve işin içinde ruhlar ile etkileşime girerek geçmiş yaşantıları görebilen Watcher'ların olduğunu öğreniyor. Bu bağlamda, Pillers of Eternity oyundaki hedefiniz ise Watcher'ların uyanmasına sebep olan şeyi bulmak ve ruhsuz doğma sorununu çözmek olacak.

Definitive Edition ise bildiğiniz gibi eksiksiz sürüm oluyor. Öyle ki, bu sürüm ile Barbarian, Druid, Monk, Paladin, Ranger ve Wizard dahil olmak üzere aralarından seçim yapabileceğiniz on bir sınıf kapsamında derin bir özelleştirme sistemi geliyor. Ayrıca eylemlerinizin ve seçimlerinizin bir sonucunun olacağı itibar sistemi, keşfedebileceğiniz farklı ve zengin bir dünya, genişletme paketleri The White March: Parts I & II, Royal Edition ile gelen müzik albümü, dijital koleksiyoncu kitabı ve Pillars evreninde geçen özgün bir roman gibi içerikler ve Deadfire Pack de bulunuyor.

Tyranny - Gold Edition

Obsidian Entertainment tarafından geliştirilmiş bir başka oyun olan Tranny, her ne kadar Pillars of Eternity motoru ve oynanışı üzerine kurulu olsa da, bir devam niteliği taşımıyor. Hikaye ise Kyros isimli şeytani bir gücün dünyayı ele geçirmesinden sonra başlıyor. Siz ise bu gücün yüksek rütbeli üyelerinden bir tanesi olan Fatebinder rolünde olacaksınız. Göreviniz ise dünyayı gezip, Kyros zaferi sonrasında düzenin sağlanmasına yardım etmek ve hayatta kalanların oluşturduğu toplulukları idare etmek.

Gold Edition ise ana oyuna ek olarak Portrait Pack, Tales from the Tiers, Bastard’s Wound, Deluxe Edition Upgrade Pack ve Official Soundtrack Deluxe Edition dahil bir sürü ek içerik ile geliyor.

Eğer bu haftanın oyunu ilginizi çekmişse, buradan Epic Games Store hesabınıza herhangi bir ücret ödemeden ekleyebiliyorsunuz. Bir defa eklemeniz durumunda, kalıcı olarak sizin olacak. Bu teklifin 17 Aralık 2020 Perşembe günü TSİ 18:59’a kadar geçerli olduğunu hatırlatalım. Sonrasında ise bayrağı sıradaki ücretsiz oyuna devredecek. Ne var ki sıradaki ücretsiz Epic Games Store oyunu şimdilik bilinmiyor. Sadece GİZEMLİ OYUN olarak listelenmiş ve belirtilen zaman gelene kadar da öğrenemeyeceğiz. Tabii ki öncesinde bir kaza yaşanmaz ise ki bunu Grand Theft Auto V oyununda görmüştük. O yüzden şimdilik bekleyip göreceğiz, bakalım neymiş bu gizemli oyun denilen.

Son olarak, 17 Aralık 2020 tarihi Epic Games Store yılbaşı indirimlerini başlatacağı tarih olacak. Bununla birlikte, aynı tarihten itibaren iki hafta boyunca her gün bir ücretsiz oyun verilecek. Yani önümüzdeki haftadan yılbaşına kadar toplamda on beş kadar ücretsiz oyunu kütüphanenize ekleyebileceksiniz. Her bir oyun yirmi dört saatliğine ücretsiz olacak olsa da, bir defa eklemeniz durumunda kalıcı olarak sizin olacak.