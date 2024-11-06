Red Dead Redemption 2 İçin Dev İndirim! Epic Games Kasım Ayı İndirimleri Başladı

Epic Games Store, yeni başlattığı "Epic İndirimleri" kampanyasıyla oyunseverlere kaçırmak istemeyecekleri fırsatlar sunuyor. Kasım ayına özel duyurulan yeni kampanya kapsamıyla, aralarında sevilen ve popüleritesi yüksek olan yüzlerce oyunda %95’e varan indirim geldi. Peki Epic Games hangi oyunlara indirim yaptı? Kasım ayında hangi Epic oyunları ücretsiz?

Epic İndirimlerinde Öne Çıkan Oyunlar

18 Kasım saat 18.00’e kadar devam edecek olan kampanya kapsamında indirime giren oyunlardan bazıları şu şekilde:

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı Ancestors: The Humankind Odyssey 999 TL 199,80 TL %80 Borderlands 3 1.499 TL 149,90 TL %90 Jusant 262,50 TL 157,50 TL %40 Mafia: Definitive Edition 259 TL 51,80 TL %80 Mafia II: Definitive Edition 199 TL 49,75 TL %75 Mafia III: Definitive Edition 199 TL 49,75 TL %75 Marvel's Midnight Suns 699 TL 104,85 TL %85 PC Building Simulator 279 TL 69,75 TL %75 Red Dead Online 499 TL 249,50 TL %50 Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition 2.249 TL 787,15 TL %65 Sid Meier's Civilization VI 1.499 TL 74,95 TL %95 SMITE 2 Founder's Edition 558 TL 446,40 TL %20 Tiny Tina's Wonderlands 1.499 TL 299,80 TL %80 XCOM 2 Collection 2.499 TL 199,82 TL %92

Epic Ödülleri ile Ekstra İade Şansı

Epic Games Store’un %5 para iadesi sağlayan Epic Ödülleri programı, bu kampanya sırasında yapılan tüm alışverişlerde geçerli olacak.

Peki siz bu indirimlerden yararlanacak mısın? Listedeki en favori oyununuzu bizimle paylaşmayı unutmayın!