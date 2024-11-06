Red Dead Redemption 2 İçin Dev İndirim! Epic Games Kasım Ayı İndirimleri Başladı
Red Dead Redemption 2, Mafia: Definitive Edition, Marvel's Midnight Suns gibi oyunların da yer aldığı Epic Games Kasım indirimleri başladı.
Epic Games Store, yeni başlattığı "Epic İndirimleri" kampanyasıyla oyunseverlere kaçırmak istemeyecekleri fırsatlar sunuyor. Kasım ayına özel duyurulan yeni kampanya kapsamıyla, aralarında sevilen ve popüleritesi yüksek olan yüzlerce oyunda %95’e varan indirim geldi. Peki Epic Games hangi oyunlara indirim yaptı? Kasım ayında hangi Epic oyunları ücretsiz?
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Epic İndirimlerinde Öne Çıkan Oyunlar
18 Kasım saat 18.00’e kadar devam edecek olan kampanya kapsamında indirime giren oyunlardan bazıları şu şekilde:
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Ancestors: The Humankind Odyssey
|999 TL
|199,80 TL
|%80
|Borderlands 3
|1.499 TL
|149,90 TL
|%90
|Jusant
|262,50 TL
|157,50 TL
|%40
|Mafia: Definitive Edition
|259 TL
|51,80 TL
|%80
|Mafia II: Definitive Edition
|199 TL
|49,75 TL
|%75
|Mafia III: Definitive Edition
|199 TL
|49,75 TL
|%75
|Marvel's Midnight Suns
|699 TL
|104,85 TL
|%85
|PC Building Simulator
|279 TL
|69,75 TL
|%75
|Red Dead Online
|499 TL
|249,50 TL
|%50
|Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition
|2.249 TL
|787,15 TL
|%65
|Sid Meier's Civilization VI
|1.499 TL
|74,95 TL
|%95
|SMITE 2 Founder's Edition
|558 TL
|446,40 TL
|%20
|Tiny Tina's Wonderlands
|1.499 TL
|299,80 TL
|%80
|XCOM 2 Collection
|2.499 TL
|199,82 TL
|%92
Epic Ödülleri ile Ekstra İade Şansı
Epic Games Store’un %5 para iadesi sağlayan Epic Ödülleri programı, bu kampanya sırasında yapılan tüm alışverişlerde geçerli olacak.
Peki siz bu indirimlerden yararlanacak mısın? Listedeki en favori oyununuzu bizimle paylaşmayı unutmayın!