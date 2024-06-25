Google Açıkladı: Epic Games'in Talepleri Android'in Geleceğini Tehlikeye Atıyor

Google, Epic Games'in Google Play Store'da üçüncü taraf uygulama mağazalarının bulunmasına yönelik taleplerinin karşılanmasının maliyetini açıkladı.

Google, bu değişikliklerin hayata geçirilmesinin 12 ila 18 ay süreceğini ve 60 milyon doların üzerinde bir maliyeti olacağını belirtti. Ayrıca, bu değişikliklerin Google Play Store ve Android ekosistemine zarar verebileceği konusunda uyardı.

Google'ın Epic'in Taleplerini Karşılamanın Maliyeti

Epic Games, Aralık ayında Google'a karşı kazandığı sürpriz zaferden sonra, Google'ın Android uygulama mağazasını açmasını ve diğer rakip uygulama mağazalarını da kendi platformunda barındırmasını talep etti.

Bu taleplerin karşılanmasının maliyetini belirlemesi için Google'a bir süre verildi ve sonuçlar ortaya çıktı. Google'ın raporuna göre, üçüncü taraf uygulama mağazalarına Google Play uygulamalarına erişim sağlamak 12-16 ay sürecek ve 27.5 – 66.9 milyon dolara mal olacak.

Kullanıcıların Android uygulamalarını toplu halde üçüncü taraf bir mağazaya aktarmalarını sağlamak ise 12 ay sürecek ve 1.7 – 2.4 milyon dolar arasında bir maliyeti olacak.

Google, bu değişikliklerin maliyetinin yüksek olmasının yanı sıra, Android kullanıcılarının ve geliştiricilerin güvenliği ve Play Store'un itibarı açısından da büyük riskler taşıdığını savunuyor.

Epic Games'in taleplerinin karşılanması durumunda, kötü niyetli uygulama mağazalarının Google'ın kataloğundaki uygulamaları kötü amaçlı yazılımlar veya korsan uygulamalarla karıştırabileceği belirtiliyor.

Google, bu tür değişikliklerin Android ekosistemine ve Play Store'un güvenine zarar verebileceğini ve Google'ı zorunlu olarak rakiplerine hizmet sunan bir platform haline getirebileceğini vurguluyor.

Bu tartışmalar devam ederken, Epic Games'in Google'ın tahminlerini sorgulama ve karşı bir savunma yapma hakkı bulunuyor. Mahkeme, nihai duruşmasını 14 Ağustos'ta gerçekleştirecek.