Epic Games'ten Oyunlara Yönelik Yeni Kampanya: "Şimdi Epic'te"

Epic Games, Epic Games Store'a daha fazla oyun getirmek amacıyla yeni "Şimdi Epic'te" programını başlattı.

Serilerin eski oyunlarını platforma getirmeye odaklanan Şimdi Epic'te, geliştiricilerin ve yayıncıların, oyunun Epic Games Store'da yayınlanmasının ardından ilk 6 ay boyunca Epic Games satışlardan pay almadan oyun satmalarına olanak tanıyor.

"Şimdi Epic'te" Fırsatı İçin Gereksinimler

Oyunların Şimdi Epic'te kapsamında Epic Games Store'da satışa sunulabilmesi için gereken kriter, Steam gibi başka bir üçüncü taraf PC platformunda yayınlanmış olması veya Ubisoft Plus gibi üçüncü taraf bir abonelik hizmetinin parçası olarak yayınlanmış olmasıdır.

Epic Games Store'daki ilk altı aylık satıştan sonra oyun, Epic'in standart kesintisi üzerinden satılmaya devam edecek. Platform sahibi oyunun satış değerinin %12'sini alırken, yayıncı veya geliştirici diğer %88'ini alacak.

Geliştiriciler ve yayıncılar 31 Aralık 2024 tarihine kadar Şimdi Epic'te programına kayıt yaptırabilecek ve uygun olan tüm oyunların Epic Games Store'da yayınlanması için son tarih 30 Haziran 2025 olacak.

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