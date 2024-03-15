Epic Games - Steam Gerilimi Kızışıyor: Tim Sweeney, Gabe Newell'a Hakaret Etmiş!

Steam'in sahibi Valve ile Epic Games'in CEO'su arasında devam eden bir davaya ilişkin yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

GameDiscoverCo tarafından bildirildiği üzere Valve ve Wolfire Games arasında, Valve'ın Steam'in hâkimiyetini kullanarak PC oyun alanındaki oyun fiyatlarını kontrol ettiğini iddia eden dava, Epic Games CEO'su Tim Sweeney ve Valve CEO'su Gabe Newell arasında Aralık 2018 civarında gerçekleşen bir mail sohbetini ortaya çıkardı.

Sweeney, Steam'in %30'luk platform ücretlerinin ekonomik açıdan artık mantıklı görülemeyeceği konusundaki endişelerini dile getirmişti ancak Sweeney'i çileden çıkaran, Valve'ın yüksek hasılatlı oyunlardan aldığı payı azaltan değişiklikti ve Sweeney bu konuda Apple'ın politikalarından da şikayetçi olduğunu mailde belirtmiş.

Tim Sweeney'den Gabe Newell'a: "Aşağılık Herifler"

Gabe Newell ve Valve'den Erik Johnson'a gönderdiği bir e-postada Sweeney'in şu ifadeleri kullandığı ortaya çıktı:

"Bu haftanın ilerleyen günlerinde Apple ile otoriter bir hükümetin (Çin değil) Epic'in Fortnite'ı iOS'ta değiştirmesini ya da Apple'ın engellemesini talep ettiği bir görüşmeyi gündeme getireceğiz ve her iki eylemle de ihlal edilecek insan hakları ilkelerine ilişkin bir notla yanıt vereceğiz. Apple'dan Fortnite'ı platformundan kaldırmaya devam etmesini ya da Epic'in bir Kurumsal Sertifika aracılığıyla doğrudan müşterilere dağıtmasına izin vermesini isteyeceğiz ve gerektiğinde bu konuyu da gündeme getireceğiz. Öyle ki Fortnite, iOS'ta sürekli olarak en çok hasılat yapan oyun. Dolayısıyla, açık platformlar ve mağaza ekonomisi meselesi bu hafta Apple yöneticilerinin en önemli gündem maddesi olacak. Apple'ın uygulama mağazası tekeli ve %30 ücret kombinasyonunun savunulamaz olduğuna karar vermesi hâlinde en iyi sonuca ulaşılabileceğine inanıyorum. Şu anda siz aşağılık herifler dünyaya güçlü ve kuvvetli olanların özel şartlara sahip olduğunu, %30'un ise daha alt kesim insanlar için olduğunu söylüyorsunuz. Apple tekelini ve %30'luk payını büyük yayıncılarla gizli anlaşmalar yaparak korumaya çalışırsa hepimizi uzun sürecek bir savaş bekliyor. Neden TÜM geliştiricilere daha iyi bir anlaşma vermiyorsunuz? Apple'ı modellerinin artık tamamen savunulamaz olduğuna çabucak ikna etmenin daha iyi bir yolu var mı?"

Valve COO'su Scott Lynch bu e-postayı hem Newell'a hem de Johnson'a ileterek şu yanıtı verdi: "Kızdın mı kardeşim?"

Hâlihazırda Wolfire Games CEO'su David Rosen, Valve'a karşı oyun geliştiricilerini temsil eden toplu davaya liderlik ediyor ve motivasyonlarının "oyuncuların ve oyun geliştiricilerinin Valve'ın davranışlarından zarar görmesi" olduğunu söylüyor. Epic Games ile Steam arasındaki sürtüşme günümüzde de bilinen bir durumdu ancak bu konuşmaların herkese açık yayınlanması sürtüşmeyi daha da kızdıracak gibi görünüyor.

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