49 TL'lik Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz

Her haftanın Perşembe günü olduğu gibi bu haftanın da Perşembe günü geldi çattı. Bugün, yeni ücretsiz Epic Games Store oyunun indirmeye sunulduğu gün oluyor. Geçtiğimiz hafta GİZEMLİ OYUN olarak listelenen ama çok geçmeden yaşanan bir sızıntı ile Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration oyununun mağaza üzerinden ücretsiz olarak kullanıcıların beğenisine sunulacağı iddia edilmişti. Nitekim tam tersi çıktı. Önümüzdeki hafta boyunca indirebileceğiniz ücretsiz Epic Games Store oyunu Frostpunk oldu. Detaylar için, önden buyurun efendim.

11 bit studios tarafından geliştirilmiş olan oyun, 2018 yılı içerisinde ilk olarak PC için satışa sunulmuştu. 2019 yılı itibarıyla PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcılarıyla da buluşmuş olan Frostpunk, Xbox Game Pass abonelerinin de beğenisine sunulmuştu.

Yeni Ücretsiz Epic Games Store Oyunu: Frostpunk!

Toplumsal bir hayatta kalma oyunu olan Frostpunk’ın konusuna göre siz, ayakta kalmayı başarmış olan son şehrin yöneticisi konumunda bulunuyorsunuz ve oldukça zorlu bir süreç sizi bekliyor. Hem şehir sakinlerinden hem de şehrin altyapısından sorumlu olacaksınız.

Her şeyin kontrolü sizin ellerinizde olduğu için, hayatta kalabilmek için kendi kurallarınızı koymanız ve toplumu şekillendirmek için seçeneklerinizi değerlendirmeniz ve kritik kararlar almak durumundasınız. Bu bağlamda donmuş toprakları keşfetmek ve yeni teknolojiler de geliştirmeniz gerekecek.

Oyunun ana senaryosunun dışında Sonsuz Mod da bulunuyor. Sınırsız yeniden oynanabilirliğin sunulduğu modda, farklı arazilerin, hava koşullarının ve zorlu görevlerin olduğu sekiz farklı harita bulunuyor. Bununla birlikte en zorlu koşullarda inşa edebileceğiniz Dayanıklılık (Endurance), hiçbir jeneratör olmadan başlayacağınız İnşaatçı (Builders) ve kafanız rahat bir şekilde oynamak isterseniz de Huzur (Serenity) seçenekleriniz olacak.

Eğer bu oyuna kütüphanenizde yer vermek isterseniz, 10 Haziran 2021 Perşembe günü TSİ 18:00’a kadar zamanınızın olduğunu söyleyelim. Akabinde yine GİZEMLİ OYUN olarak listelenen sıradaki bayrağı devredecek. Bakalım bu defa sırada hangi oyun ücretsiz olarak bizim olacak? Olası bir sızıntı için takipte olacağız.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.