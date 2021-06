Xbox Game Pass Haziran 2021 Oyunları Duyuruldu

Microsoft, bu ayın ilk yarısında abonelere sunulacak olan Xbox Game Pass Haziran 2021 oyunlarını duyurdu. İlk etapta dört oyun bugünden itibaren belirli günlerde servise eklenecek. İşte o oyunlar!

Xbox Game Pass Haziran 2021 Oyunları Belli Oldu

Yapılan duyuruya bakılırsa, The Wild at Heart şu anda oynanabilir durumda iken For Honor, Backbone ve Darkest Dungeon da ilerleyen zamanlarda abonelerin erişimine açılacak. Gelin isterseniz hep birlikte bu oyunların detaylarına kısaca bakalım.

The Wild at Heart (Şu Anda Mevcut) - Bulut

Gizemli ve gizli bir diyarda geçecek olan oyunda, zor hayat şartlarından kaçmaya çalışan iki çocuğun başından geçenler anlatılacak. Ne var ki bu diyarda büyülü yaratıklar, yolunu kaybetmiş tuhaf muhafızlar ve hapis durumdaki karanlık bir şeytan da olacak.

Dilediğiniz gibi keşfe çıkacağınız bu diyarda, bir yandan hayatta kalabilmek için çatışacak iken bir yandan da üretim yapabilmek için büyülü kristal, hurda, elektrik parçaları ve daha fazlasını toplayarak yeni yapılar inşa edecek, eşyalar üretecek ve geliştirmeler yapabileceksiniz.

For Honor (3 Haziran 2021) - Bulut ve Konsol

Doğal bir felaket sonrasında savaşçılar kaynak ve bölge için birbirlerine karşı mücadele ederlerken savaş lordu Apollyon, Knights, Vikings ve Samurai topluluk bireylerinin güçsüz düştüğünü ve oyun oynayarak topyekun savaş çağı başlatmaya çalıştıklarına inanmaktadır.

Bu bağlamda Apollyon tarafından topluluklar arasındaki zıtlaşmanın devamlılığı yönündeki çalışma devam ederken, her bir topluluktaki karakterlerin bakış açıları, olaylar şekillendikçe, savaşlar başladıkça ve gündemler yaratıldıkça ortaya çıkacaktır.

For Honor hem ana senaryo modu hem de kendi içinde Dominion, Brawl, Duel, Ranked Duel, Skirmish, Elimination Tribute ve Breach olmak üzere farklı oynanış türleri sunan çok oyunculu mod sunuyor. Ana senaryo modunda bir yandan belirli bir hikayeyi takip ederken, bir yandan da karakterinizin hakimiyeti konusunda ustalaşabilme fırsatınız oluyor.

Backbone (8 Haziran 2021) - PC

Çıktığı gün itibarıyla Xbox Game Pass servisine eklenecek olan Backbone, suç konulu bir dedektiflik macerası sunuyor. Bir rakun olup da insani niteliklere sahip olan özel dedektif Howard Lotor rolünde olacağınız oyun, distopik Vancouver şehrinde geçecek. Ufak tefek işlerin peşinden koşup ay sonunu zor getirdiği yılların ardından oldukça farklı bir iş alan karakterimiz, sıradan bir soruşturma gibi başlayan macerada karanlığın içine çekilmeye başlıyor. Bu durum, Howard Lotor’ı şehrin baskıcı ve sistematik güç hiyerarşisindeki kodamanlar ile karşı karşıya getirecek.

Darkest Dungeon (10 Haziran 2021) - Bulut, Konsol ve PC

Oyunun hikayesi, ana karakterimize atasından miras kalan bir malikanede geçiyor. Atasının nedenini anlayamadığı amacını yerine getirmek için malikanenin altındaki zindanlarda ve yeraltı mezarlarında kazı çalışması yapan ana karakterimiz, beklenmedik bir keşif yapıyor ve şeytani yaratıkların ve yozlaşmanın dünyaya yayılmasına neden oluyor. Yapmanız gereken ise kendinize bir ekip kurduktan sonra harekete geçip, malikaneyi saran yaratıklardan arındırmak olacak.

Oynanış olarak, öncelikle malikanenin yakınlarındaki tesisleri kullanarak kendinize bir ekip ve envanter oluşturmanız gerekiyor. Her bir karakterin on beş farklı sınıftan birisine ait olmanın yanı sıra, kendisine özgü istatistikleri ve zamanla geliştirilebilir yetenekleri var. Darkest Dungeon oyunun merkez elementi, karakterinizin stres seviyesini ve azmini gösteren Affliction sistemi var. Bu sistemi etkileyen bazı unsurlar söz konusu. Mesela yiyecek veya ışık kaynağı olmadan ilerlemek veya ekip arkadaşınızın ölmesine veya yaralanmasına tanıklık etmek gibi. Eğer bu durumun önüne geçmezseniz, karakterinizin doğrudan çatışmaya giremez hale gelebiliyor iken son seviyeye ulaşması durumunda da kalp krizi ile sonuçlanabiliyor. Belirli noktalarda kamp yapar veya güçlendirici eşyalar kullanırsanız, stres seviyesi düşebiliyor.

Son olarak, yeni eklenen oyunlara karşılık olarak bu ay beş oyun daha abonelik servisinden ayrılacak. Night Call, Observation, West of Dead ve Wizard of Legend bulut, konsol ve PC tarafından, Ace Combat 7: Skies Unknown ise konsol tarafından ayrılacak olan oyunlar olacak.