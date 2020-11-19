Bu hafta Epic Games, kütüphanelerimize yeni oyunlar ekliyor. 86 TL değerindeki Epic Games Store oyunları ücretsiz oldu. Hemen indirin. Detaylar haberimizde.

Hangi Epic Games Store Oyunları Ücretsiz Oldu?

Epic Games bu hafta Elite Dangerous ve The World Next Door, dijital mağaza üzerinden indirilebiliyor. Eğer çok oyunculu, aksiyon veya macera türündeki oyunları seviyorsanız, bu hafta dağıtılanlar size hitap ediyormuş gibi görünüyor. Gelin hep birlikte bu oyunların detaylarına kısaca bir bakalım.

Elite Dangerous

Frontier Developments tarafından geliştirilmiş olan Elite Dangerous, devasa çok oyunculu bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Bire bir olarak yeniden yaratılmış ve Samanyolu galaksisinde geçen oyunda oyuncular, küçük bir gemi ve az miktarda kredi ile başlayacaklar. İlerleyiş boyunca hayatta kalmak ve simgesel seçkin birimlerin arasında kalabilmek için bilgi, güç, para ve yetenek adına amansız bir mücadeleye girişecekler.

Mücadeleniz sırasında alacağınız kararlar ve bu kararlarınız doğrultusunda bulunacağınız eylemler, hükümetlerin düşmesine, savaşların kaybedilmesine veya kazanılmasına ve insanlığın sınırlarını yeniden belirlerken, kişisel hikayeniz ise gelişen anlatımı doğrudan etkileyecek.

Tercihen tek başınıza veya arkadaşlarınız ile oynayabileceğiniz Elite Dangerous oyununun ilerleyişi boyunca avlandıkça, kaçakçılık, keşif ve ticaret yaptıkça, savaştıkça ve maden çıkardıkça geminizi hem geliştirebilecek hem de özelleştirebileceksiniz. Ayrıca keşfiniz sırasında birçok farklı pilot ile karşılaşacaksınız ve her biri güvenebileceğiniz bir dostunuz olabilecek iken duruma göre düşmana da dönüşebilecek.

The World Next Door

Animeler ve bağımsız oyunlardan ilham alınarak geliştirilen The World Nex Door oyununda, kendisini evinden çok uzaktaki Emrys dünyasında bulan Jun isimli bir karakterin hikayesi anlatılıyor. Zamanı dolmadan evine dönmek durumunda olan Jun, bunun için de Emrys’te edineceği yeni arkadaşlarına güvenmek durumunda olacak.

Oynayışta büyülü Rune taşlarını ve arkadaşlarınızın yardımını kullanacağınız The World Nex Door oyununda, bulmaca kombinasyonları ve hızlı ve gerçek zamanlı savaşlar sizleri bekleyecek. Bunların yanı sıra gidişata göre dallanıp budaklanan diyalog sistemi ve diğer karakterler ile ilişkilerinizi etkileyecek bir itibar sistemi de bulunuyor.

Son olarak, oynanıştan aldığınız zevki sekteye uğratmadan hikayeyi takip edebileceğiniz Assist modu ve arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz Versus modu da The World Nex Door oyununda bulabilecekleriniz arasında yer alıyor.

Eğer bu oyunlar ilginizi çekmişse ve bedavaya sahip olmak istiyorsanız, geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi buradan kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. 26 Kasım 2020 Perşembe günü TSİ 19:00’a kadar zamanınız var. Bir defa eklemeniz durumunda, kalıcı olarak sizin olacaklar. Önümüzdeki haftanın ücretsiz oyunu ise şimdilik MudRunner.