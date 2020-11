109 TL Değerindeki Epic Games Store Oyunu Ücretsiz Oldu

Epic Games Store faaliyete geçtiği ilk gün itibarıyla bir gelenek başlatmış ve kullanıcılara belirli aralıklar ile ücretsiz oyunlar sunmuştu. Başlarda iki haftada bir oyun verilirken, daha sonraları bu süreç bir haftaya indirilmiş ve oyun sayısı da düzensiz hale getirilmişti. Yani bir hafta iki oyun verilirken bir sonraki hafta üç oyunun verildiği oluyordu. Hatta bazen tek oyunun verildiğini bile görmüştük. Bu hafta ise 109 TL değerindeki Epic Games Store oyunu ücretsiz olarak indirilebilir oldu: Dungeons 3. Detaylar haberimizde.

Ücretsiz Epic Games Store Oyununu Kapmayı Unutmayın!

Geçtiğimiz hafta içerisinde yapılan duyuru ile bu hafta aslında Wargame: Red Dragon verilecekti. Ne var ki bu oyunun geçici olarak ertelenmesinden dolayı, Epic Games sonradan bir değişiklik yaparak sıraya Dungeons 3 oyununu aldı. Eğer strateji türünü seviyorsanız, sizi memnun edebileceğiniz düşünüyoruz. Gelin isterseniz kısaca detaylarına bir göz atalım. Bakalım nasıl bir oyunmuş bu Dungeons 3?

Dungeons 3

Oyunun hikayesine göre zindan lordu kara Elf rahibesi Thalya’yı baş yardımcısı olmaya ikna ettikten sonra, fetih seferberliğini ininden yönetmeye başlıyor. Hedefiniz ise Thalya önderliğinde kötülüğün birleşmiş güçlerinin desteği ile iyi tarafı ortadan kaldırmak olacak.

Senaryo boyunca da kendi yer altı zindanınızı ve Orc’lar, Sukkubus’lar, yürüyen ölüler ve daha birçok yaratık türünün arasından seçim yaparak kendi ordunuzu oluşturabileceksiniz. Akabinde de yeryüzüne çıkarak, yirmi saatten fazla oynanışın sunulduğu yirmi ana senaryo görevi boyunca, rastgele oluşturulan bölümlerde daha fazla oda ve yetenek ile iyiliğin hakim olduğu toprakları yozlaştırmaya başlayacaksınız. Eğer tek başınıza oynamak istemezseniz, bir arkadaşınız ile kooperatif olarak oynamanız da mümkün olacak.

Eğer Dungeons 3 ilginizi çekmişse, buradan kütüphanenize ekleyin. 12 Kasım 2020 Perşembe günü TSİ 19:00 öncesinde buradan hesabınıza eklemeniz durumunda, kalıcı olarak kütüphanenizdeki yerini alarak sizin olacak.

Son olarak, şu an için önümüzdeki haftanın oyunu The Textorcist: The Story of Ray Bibbia olarak belirlenmiş. Ama sonradan değişmesi her zaman ihtimal dahilinde ki bu hafta bunu görmüştük. Bir değişikliğin yaşanması durumunda da bunu sizlere ileteceğimizden emin olabilirsiniz. Olası gelişmeler için takipte olacağız.