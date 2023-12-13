Epic Games Store 719 TL Değerindeki Oyunu Ücretsiz Veriyor!

Epic Games, her hafta ücretsiz oyunlar sunma geleneğini sürdürüyor ve bu sefer Destiny 2: Legacy Collection'ı ücretsiz olarak sunuyor. Bu sınırlı süreliğine ücretsiz oyun fırsatını kaçırmamanız önemli.

Epic Games Store'un her hafta ücretsiz oyunlar sunması, genellikle oyunseverler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Epic Games, yılbaşı özelinde her hafta ücretsiz oyun fırsatları sunmaya devam ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunu, Epic Games Store üzerinden temin edilebilen "Destiny 2: Legacy Collection." Oyun, 19 Aralık, saat 19:00'a kadar ücretsiz olarak sunulacak, bu süre içinde kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Yılbaşı Özelinde Epic Games'ten Oyun Severlere Hediye: Destiny 2

Destiny 2, Bungie tarafından geliştirilen birinci şahıs nişancı (FPS) ve çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu (MMORPG) türünde bir oyundur. Bilim kurgu öğeleriyle zenginleştirilmiş bir evrende geçen oyun, ilk olarak 2017'de piyasaya sürüldü. Destiny 2, oyunculara solo veya çok oyunculu modlarda çeşitli görevleri, etkinlikleri ve zorlu savaşları deneyimleme imkanı sunmaktadır.

Bu fırsatı değerlendirmeyi unutmayın ve oyunu sınırlı süre içinde ücretsiz olarak edinin!