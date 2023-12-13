Epic Games Store 719 TL Değerindeki Oyunu Ücretsiz Veriyor!
Epic Games'in ilk ücretsiz oyunu Destiny 2 Legacy Collection oldu. İşte detaylar!
Epic Games, her hafta ücretsiz oyunlar sunma geleneğini sürdürüyor ve bu sefer Destiny 2: Legacy Collection'ı ücretsiz olarak sunuyor. Bu sınırlı süreliğine ücretsiz oyun fırsatını kaçırmamanız önemli.
Epic Games Store'un her hafta ücretsiz oyunlar sunması, genellikle oyunseverler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Epic Games, yılbaşı özelinde her hafta ücretsiz oyun fırsatları sunmaya devam ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunu, Epic Games Store üzerinden temin edilebilen "Destiny 2: Legacy Collection." Oyun, 19 Aralık, saat 19:00'a kadar ücretsiz olarak sunulacak, bu süre içinde kütüphanenize eklemeyi unutmayın.
Yılbaşı Özelinde Epic Games'ten Oyun Severlere Hediye: Destiny 2
Destiny 2, Bungie tarafından geliştirilen birinci şahıs nişancı (FPS) ve çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu (MMORPG) türünde bir oyundur. Bilim kurgu öğeleriyle zenginleştirilmiş bir evrende geçen oyun, ilk olarak 2017'de piyasaya sürüldü. Destiny 2, oyunculara solo veya çok oyunculu modlarda çeşitli görevleri, etkinlikleri ve zorlu savaşları deneyimleme imkanı sunmaktadır.
Epic Games Yılbaşına Özel Ücretsiz Oyun Dağıtacak: İlk Oyun 13 Aralık’ta Geliyor
Epic Games Store, iki yeni oyunun yayınlandığını ve "Gizemli Oyun" etkinliğinin tekrar döndüğünü paylaştı. Epic Games'in ücretsiz oyun etkinliğini takip eden kullanıcılar bilir ki, Epic Games'in "Gizemli Oyun" etkinliği, tatil zamanları boyunca belirli bir süre için her gün yeni bir oyunu ücretsiz olarak dağtır.
Bu fırsatı değerlendirmeyi unutmayın ve oyunu sınırlı süre içinde ücretsiz olarak edinin!
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