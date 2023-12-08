Epic Games Yılbaşına Özel Ücretsiz Oyun Dağıtacak: İlk Oyun 13 Aralık’ta Geliyor

Epic Games Store, iki yeni oyunun yayınlandığını ve "Gizemli Oyun" etkinliğinin tekrar döndüğünü paylaştı. Epic Games'in ücretsiz oyun etkinliğini takip eden kullanıcılar bilir ki, Epic Games'in "Gizemli Oyun" etkinliği, tatil zamanları boyunca belirli bir süre için her gün yeni bir oyunu ücretsiz olarak dağtır. Genellikle bu etkinlik zamanı iki hafta boyunca ücretsiz oyunlar dağıtılır ve gelecek haftadan itibaren bir adet ücretsiz bir gizemli oyun dağıtacak.

Epic Games Store'un yayınladığı gizemli hediye paketi, genellikle bir sonraki ücretsiz oyunun ipuçlarını taşıyan bir görseldir. Ancak bu sefer, paketin üzerinde fare ve düğme simgeleri bulunması, kullanıcılar arasında kafa karışıklığı yaratmış durumda. Bazı hayranlar, bu görselin Cookie Cutter adlı bir oyunu ima ediyor olabileceğini tahmin ediyor. Ancak resmi bir duyuru yapılmamış olduğundan, kullanıcılar bu oyunu 13 Aralık'ta öğrenecekler.

Epic Games Store'un Aralık Ayı için Ücretsiz Oyunları

GigaBash (7 Aralık - 13 Aralık)

Predecessor (7 Aralık - 13 Aralık)

Gizemli Oyun (13 Aralık)

GigaBash

GigaBash oyunu, Power Stone, Super Smash Bros. Ultimate ve War of the Monsters gibi oyunların kaosunu ve yaratıcılığına sahip ayrıca klasik kaiju filmlerininden şiddetli bir titan veya titan avcısı olarak oynanılabilir. Bu oyunda gökyüzünden yıldırım çağır, radyo kulesini bir değnek gibi kullan veya tüm bölgeyi ve rakiplerini dev bir kartopuna dönüştürerek sürükleyici bir deneyimin keyfini çıkar. Yeterince yıkım yaratırsan, korkutucu ve muazzam S-Class final formuna dönüşeceksin.

Predecessor

Predecessor, MOBA ve FPS türlerini bir araya getirerek yüksek tempolu bir aksiyon deneyimi sunan bir oyundur. Stratejik seçenekler, üçüncü şahıs kontrolü ve sürükleyici aksiyon ile savaşın tam ortasında bulunacaksın. 30'dan fazla seçilebilir kahraman ve sürekli eklenen yeni karakterlerle her oyuncunun oyun tarzına uygun bir karakter bulunmaktadır. Asil okçulardan robot kafes dövüşçülerine kadar, Predecessor'ün çeşitli kahramanları yeteneklerini sergilemeye hazır.

Epic Games Store Gizemli Oyun promosyonu 13 Aralık'ta başlayacağından, hayranlar bunun muhtemelen Noel'e kadar sürmesini bekleyecektir, hatta belki Noel’i de geçebilir. Ne zaman biteceği henüz bilinmiyor, ancak oyun severler sürekli yeni oyun akışını takip etmesi gerekecek.