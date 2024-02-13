Epic Games Store'da Popüler Oyunlara Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar!

Epic Games, yıl içerisinde pek çok kez popüler oyunlarına, oyuncuları sevindiren indirimler yapıyor. Ancak bu sefer, popüler oyunların birçoğuna zam geldi. Bu oyunların içerisinde özellikle EA Sports FC 24, RDR 2 ve bu gibi oyunların yer alması dikkat çekiyor.

Oyuncular Epic Games'ten indirim haberi almaya alıştığı için oyunların zam ile karşı karşıya kalması bir noktada oyun camiasını şaşırtmış olabilir. Steam'in dolara geçmesinden sonra "son kale" olarak görülen dijital oyun satış platformu zam dalgasıyla gündeme geldi.

Epic Games Store Zamlanan Oyunlar - Tam Liste

Geçtiğimiz hafta Yeni Ay Yılı İndirimleri başlayan Epic Games, bu kampanyası sonlandığı gibi en sevilen ve rağbet gören oyunlarına zam yaptı. İşte zamlanan oyunlar tam liste: