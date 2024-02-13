Epic Games Store'da Popüler Oyunlara Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar!
Epic Games Store'daki sevilen ve popüler oyunlar neredeyse %1000'e varan devasa bir zamla karşı karşıya. İşte zamlanan oyunların tam listesi!
Epic Games, yıl içerisinde pek çok kez popüler oyunlarına, oyuncuları sevindiren indirimler yapıyor. Ancak bu sefer, popüler oyunların birçoğuna zam geldi. Bu oyunların içerisinde özellikle EA Sports FC 24, RDR 2 ve bu gibi oyunların yer alması dikkat çekiyor.
Oyuncular Epic Games'ten indirim haberi almaya alıştığı için oyunların zam ile karşı karşıya kalması bir noktada oyun camiasını şaşırtmış olabilir. Steam'in dolara geçmesinden sonra "son kale" olarak görülen dijital oyun satış platformu zam dalgasıyla gündeme geldi.
Ücretsiz Epic Games Oyunları Açıklandı: Hemen Kütüphanenize Ekleyin!
Epic Games, düzenli olarak ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. Yeni ücretsiz Epic Games oyunları da belli oldu.
Epic Games Store Zamlanan Oyunlar - Tam Liste
Geçtiğimiz hafta Yeni Ay Yılı İndirimleri başlayan Epic Games, bu kampanyası sonlandığı gibi en sevilen ve rağbet gören oyunlarına zam yaptı. İşte zamlanan oyunlar tam liste:
- Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition: 1.700 TL → 2.249 TL
- Red Dead Redemption 2: 1.150 TL → 1.499 TL
- EA SPORTS FC 24: 1.200 TL → 2.100 TL
- GTA 5: Premium Edition: 551,25 TL → 749 TL
- GTA: The Trilogy - The Definitive Edition: 1.150 TL → 1.499 TL
- Cyberpunk 2077: 799 TL → 999 TL
- Disco Elysium: 61 TL → 575 TL
- Dead by Daylight: 200 TL → 451,05 TL
- The Witcher 3: 400 TL → 829 TL
- It Takes Two: 400 TL → 1.200 TL
- F1 23: 1.200 TL → 2.100 TL
- Star Wars Jedi: Survivor: 1.199,99 TL → 2.099,99 TL
- The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition: 399,99 TL → 829 TL
- Dead Space: 999,99 TL → 1.799,99 TL
- Dying Light Enhanced Edition: 59 TL → 591 TL
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