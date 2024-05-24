Epic Games'in Bir Sonraki Ücretsiz Oyunu Sızdırıldı: Hangi Oyun Ücretsiz Olacak?

Oyun dünyası, pek çok oyuncu için yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Yeni çıkan oyunları saatlerce oynarken veya diğer oyuncuları izleyerek zaman geçiriyoruz. Bu tutkuyu destekleyenlerden biri de oyun satış platformları. Özellikle Epic Games, kuruluşundan bugüne ücretsiz oyun hediyeleriyle kullanıcılarını şaşırtmaya devam ediyor.

Epic Games tarafından oyun severleri yakında ilgilendirecek sızıntı haberi geldi. Bir sonraki ücretsiz Epic Games Store oyunu: Chivalry 2. 30 Mayıs ile 6 Haziran arasında Epic'in PC pazarında ücretsiz olarak indirilebilecek.

Epic Games Ücretsiz Oyun Dağıtmaya Devam Ediyor!

Şu anda Epic Games Store'da 30 Mayıs saat 18:00'e kadar ücretsiz olarak talep edilebilecek Farming Simulator 22, çiftçilik, hayvancılık ve ormancılığa odaklanan geniş bir oyun deneyimi sunuyor. Metacritic'te 76 puan alan bu oyun, modern çiftçilik rolüne bürünmenizi ve çiftliğinizi yaratıcı bir şekilde inşa etmenizi sağlıyor. Amerika ve Avrupa'nın üç farklı ortamında tarımsal operasyonlarınızı yönetiyorsunuz.

Gelecek hafta Epic Games Store'da ücretsiz olarak sunulacak oyunun yerini alacak olan Chivalry 2, ortaçağ savaşlarından ilham alarak oyunculara bir eski dönem deneyimi sunuyor. Kılıçların kalkanlarla çarpıştığı, alevli oklardan kaçışların yaşandığı ve savaş meydanında düşmanlarla karşı karşıya gelinen bu ortaçağ macerası, oyun severler yeni bir oyun hikayesi sunuyor.

Torn Banner Studios tarafından geliştirilen ve Tripwire Interactive tarafından 2021 yılında piyasaya sürülen oyun, PC platformunda Metacritic'te 82 puan alarak dikkat çekiyor.

Steam'de oyunun fiyatı 39.99 dolar olarak görülürken, Epic Games Store'da şu anda indirimle 27.60 TL'ye satışta.

Epic, yaklaşan hediyeleri her zamanki gibi önceden açıklamak yerine, şu anda Epic Games Store Mega İndirimi sırasında "gizemli" oyunlar olarak dağıtıyor. 13 Haziran'a kadar sürecek olan bu dört haftalık promosyon "Dragon Age Inquisition – Yılın Oyunu Sürümü" ile başladı.