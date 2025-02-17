Epic Games Bu Ay Çok Cömert: Ekstradan Ücretsiz Oyun Dağıtmaya Başladı

Epic Games Store'un her hafta sunduğu ücretsiz oyunlar kapsamında hangi oyunları ücretsiz sunacağı artık netleşti. Daha önceki haberimizde özellikle yarış tutkunlarını sevindirecek F1 Manager 2024'ün ücretsiz olduğunu belirtmiştik. Epic Games listeye daha fazla oyun ekliyor.

İşte 20 Şubat itibarıyla ücretsiz edinebileceğiniz oyunlar:

World War Z: Aftermath Ücretsiz Oldu

Saber Interactive tarafından geliştirilen ve 2019'da çıkan World War Z'nin geliştirilmiş bir sürümü olan Aftermath ile birlikte oyunun içeriği genişledi. Yeni versiyonda üç yeni karakter oyuna entegre ediliyor.

Bununla da bitmedi: Oyundaki dövüş mekanikleri elden geçirildi ve çok daha kapsamlı bir hale getirildi. İlaveten oyuna Roma, Marsilya ve Kamçatka gibi yeni haritalar da eklenmiş durumda.

2023'te çıkan Horde Mode XL güncellemesiyle birlikte binlerce zombinin aynı anda ekranda belirdiği bir savaş modu da karşımıza çıkıyor.

Oyunun OpenCritic puanı 72 seviyesinde ve genel olarak olumlu yorumlar almış bir yapım. Oyunda kasma yaşayanların Vulkan üzerinden oynaması tavsiye ediliyor.

Oyunun normal fiyatı 39.99 dolar ama 10 Şubat itibariyle %50 indirime girmişti. Şimdi ise tamamen ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilecek.

Epic Games Store Ücretsiz Oyunlar — Şubat 2025

Epic Games'in ücretsiz vereceği oyunlar ve tarihleri:

Oyun Tarih

F1 Manager 2024 (ŞU AN ÜCRETSİZ) 13 - 20 Şubat 2025

Apex Legends: Loba Free Unlock Bundle 13 - 20 Şubat 2025

World War Z: Aftermath 20 - 27 Şubat 2025

Garden Story 20 - 27 Şubat 2025

Siz bu haftanın ücretsiz oyunlarını nasıl buldunuz? Yorumlarda tartışalım.