GTA 6'nın Çıkış Tarihi Sızdırıldı! Artık Hangi Gün Geleceği Biliniyor

Grand Theft Auto VI olarak da bilinen GTA 6 için heyecanlı bekleyiş devam ederken çok önemli bir gelişme yaşandı. GTA 6'nın çıkış tarihi ortaya çıktı. Bununla birlikte artık oyunun hangi gün itibarıyla oynanmaya başlanabileceği biliniyor.

2023 yılının aralık ayında GTA 6'nın ilk fragmanı oyuncular ile buluştu. Özellikle tanıtım videosu ile birlikte sızıntıların sayısında önemli bir artış yaşandı. Son olarak ise oyunun çıkış tarihine yönelik yeni bir iddia ortaya atıldı. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak?

GTA 6'nın Çıkış Tarihi

Kotaku'da yer alan habere göre Grand Theft Auto VI isimli oyun 28 Ekim 2025 tarihinde piyasaya sürülecek. En iyi açık dünya oyunları arasında yerini almaya hazırlanan GTA 6 ilk etapta PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarına çıkacak.

PC sürümü ise muhtemelen yaklaşık bir yıl sonra yani 2026 yılının sonlarına doğru piyasaya sürülecektir. Kotaku'da maalesef PC sürümüne dair bir tarih bulunmuyor.

GTA 6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Yatırım analisti ve araştırmacı olan Matthew Ball, geçtiğimiz aylarda 219 sayfalık devasa bir rapor paylaşmıştı. Ball, raporda Grand Theft Auto 6'nın fiyatına da değindi ve bunun video oyunu endüstrisi için bir dönüm noktası olabileceğini belirtmişti.

Matthew Ball, Take Two'nun GTA 6'yı 80 dolar veya 100 dolar fiyat etiketiyle satışa sunabileceğini iddia etmişti. Ball, bu hamlenin diğer geliştiricilerin de oyun fiyatlarını artırmasına olanak tanıyabileceğini de söylemişti.