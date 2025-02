Call of Duty'nin Efsane Oyunları Aşırı Ucuzladı! Fırsatı Kaçırmayın

Call of Duty serisinin iki farklı oyununun yer aldığı bir paket için kaçırılmayacak bir kampnaya sunuldu. Bu kampanya ile birlikte Call of Duty: Modern Warfare Remastered ve Call of Duty: Infinite Warfare oyunlarının fiyatı düştü.

İndirimdeki İki Call of Duty Oyununu Kaçırmayın

Xbox mağazasında Call of Duty: Infinite Warfare - Digital Legacy Edition indirime girdi. Bu sürümde Call of Duty: Modern Warfare Remastered, Call of Duty: Infinite Warfare ve Infinite Warfare için terminal bonus haritası + Spaceland paketi yer alıyor.

Call of Duty: Infinite Warfare - Digital Legacy Edition'ı kampanya ile birlikte 317,50 TL yerine 127 TL'ye satın alabilirsiniz. Böylece çok uygun fiyata iki Call of Duty oyununa sahip olabilirsiniz.

2017 yılında piyasaya sürülen Call of Duty: Modern Warfare Remastered yüksek çözünürlük, fizik tabanlı görselleştirme, yüksek dinamik aralıklı ışıklandırma, geliştirilmiş dokular ve daha fazlasını sunarak deneyimi üst seviyeye taşıyor.

Infinity Ward tarafından geliştirilen Call of Duty: Infinite Warfare ise 2016 yılında satışa sunuldu. Bu oyun, serinin önceki yapımlarından farklı olarak uzay temasına sahip. Hikâye modunun yanı sıra çok oyunculu ve zombi modları da bulunuyor.