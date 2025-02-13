Epic Games F1 Tutkunlarının Kaçırmaması Gereken Oyunu Ücretsiz Yaptı

Düzenli olarak her hafta bedava oyunlar sunmaya devam eden Epic Games, oyuncuların herhangi bir ücret ödemeden uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. Şirketin sunduğu yeni ücretsiz oyun hem atmosferi hem de oynanışıyla öne çıkıyor.

Şirket, bu hafta Steam'deki değeri 17,99 dolar (649 TL) olan F1 Manager 2024 isimli yapımı bedava sunuyor. Oyunu Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

F1 Manager 2024 Ücretsiz Nasıl Alınır?

Epic Games Store'u açın.

Hesabınıza giriş yapın.

F1 Manager 2024 sayfasını görüntüleyin.

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Oyunu 20 Şubat 2025 tarihine kadar Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak kütüphaneye ekleyebilirsiniz.

F1 Manager 2024 Nasıl Bir Oyun?

Frontier Developments tarafından geliştirilen F1 Manager 2024'te Formula 1 takımını yöneterek başarılar elde etmeye çalışıyoruz. Oyunda 10 resmî F1 takımı bulunuyor. İster bunlardan birini seçebilir isterseniz kendi takımınızı kurabilirsiniz. Oyunun 81 Metacritic puanına sahip olduğunu belirtelim.

F1 Manager 2024 Minimum Sistem Gereksinimleri