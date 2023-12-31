Epic Games Ücretsiz Olacak Oyunları Sızdırıldı: İşte Tam Liste!

Oyun dünyasının devi Epic Games Store heyecan verici bir sürprize hazırlanıyor. Yapılan sızıntılara göre oyuncuları bekleyen ücretsiz oyunlar arasında oldukça popüler yapımlar yer alıyor. Dün itibariyle başlayan sürpriz hediyeler kapsamında birinci sınıf bir oyun ücretsiz olarak sunuluyor.

Yeni Ücretsiz Oyunlar ve Saints Row Hediyesi!

Epic Games Store oyuncularına sürpriz hediyeler sunma geleneğini sürdürüyor. Yüzde 99 ihtimalle doğru bilgiler içeren bir sızıntıya göre önümüzdeki günlerde Epic Games Store "Ghostrunner, Escape Academy, 20 Minutes Till Dawn, A Plague Tale Innocence ve Marvel’s Guardians of the Galaxy" gibi popüler oyunları ücretsiz olarak verecek.

Dün itibariyle ise Epic Games Store daha önce 374 TL'ye satılan Saints Row oyununu ücretsiz olarak sunmaya başladı. Oyun, oyunculara Güneybatı Amerika'daki kurgusal bir şehir olan Santo Ileso'ya adım atma fırsatı tanıyor. Oyuncular suça bulaşmış bir dünyada genç bir grup tarafından kurulan Saints çetesinin lideri olarak Santo Ileso'nun sokaklarında suç imparatorluğunu kurma ve diğer çetelerle mücadele etme görevini üstleniyor.

Epic Games Store'un bu sürpriz hediyeleri, oyuncular arasında büyük bir heyecan yaratırken, Saints Row'un ücretsiz olarak sunulması da geniş bir oyunsever kitlesi tarafından büyük ilgi gördü. Oyuncular bu fırsatı kaçırmadan kendi suç imparatorluklarını kurma ve Santo Ileso'nun tehlikeli dünyasında liderlik etme şansını yakalayabilirler.

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