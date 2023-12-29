Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, Epic Games'te Büyük İndirime Girdi: Fırsatı Kaçırmayın!

Epic Games'te bir süredir Kış İndirimleri sürüyor ve Steam'e kıyasla Ocak ayının ortasına kadar da sürecek. Bu süreçte indirime sonradan dâhil olan bazı oyunlar da mevcut ve bunlardan biri Cyberpunk 2077'nin DLC ile ana oyunu kapsayan paketi Cyberpunk 2077: Ultimate Edition oldu.

Cyberpunk 2077 çıkışında eleştirilerle büyük sükse yaratsa da zaman içinde oyun bambaşka bir hâl aldı ve daha önce oynayan oyuncular bile yeniden ve son hâlini oynamak için oyuna ilgi göstermeye başladı.

Bu süreçte oyuna büyük bir DLC getiren Cd Projekt RED ekibi Phantom Liberty'yi yayınladı ve Ultimate Edition adı altına ana oyunla birlikte satmaya başladı.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition Yalnızca 470 TL!

Yalnızca DLC, uzun süre boyunca Steam'de 400 TL fiyat etiketine sahipken dolara geçilmesiyle fiyatı da arttı ancak Epic Games'te uygulanan yeni bir indirim, ana oyun ile DLC'ye oldukça ucuza sahip olmanıza olanak tanıyor.

Hâlihazırda 1.049 TL'den %33'lük indirimle 702 TL'ye düşen Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, Epic'in kış indirimleri kapsamında sağladığı kuponu uyguladığınızda 470 TL'ye satın alınabiliyor.

Epic Games kış indirimleri 10 Ocak 2024'e kadar sürecek ve eğer siz de bu paketi kaçırmak istemiyorsanız bu tarihe kadar vaktiniz bulunuyor.