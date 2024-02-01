Epic Games'in Ücretsiz Verdiği Oyunların Toplam Değeri Dudak Uçuklatıyor!

Bedava oyun verme işini bir gelenek hâline getiren Epic Games'in bu zamana kadar ücretsiz sunduğu oyunların toplam değeri bir süredir merak ediliyordu. Yapılan bir araştırma, pek çok kişi tarafından merak edilen soruyu yanıtladı.

Epic Games'in Ücretsiz Verdiği Oyunların Değeri Ne Kadar?

PCGamesN'deki göre Epic Games, 2018 yılından bu yana yaklaşık 10 bin dolar değerinde ücretsiz oyun dağıttı. Oyun sektörünün en önemli şirketlerinden biri olan Epic Games, beş yılı aşkın bir süredir haftada en az bir ücretsiz oyun dağıtıyor.

Şirket ayrıca bazı dönemlerde belirli tarihler arasında günde bir adet ücretsiz oyun veriyor. 2020 yılında, Epic Games 2.000 sterlinden (2.525 dolar) fazla değere sahip ücretsiz oyunlar dağıtmıştı ve bu miktar aradan geçen dört yılda hızlı bir şekilde artmıştı.

Yapılan hesaplamalara göre Epic Games Store, bu zamana kadar 393 adet oyun hediye etti. Death Stranding gibi bazı oyunların birden fazla kez karşımıza çıktığını da belirtmek gerekiyor.

Epic tarafından Death Stranding'in yanı sıra Civilization 6 ve Grand Theft Auto 5 gibi bazı büyük oyunlar da hediye edildi. Büyük oyunların yanı sıra bağımsız geliştiriciler tarafından geliştirilen pek çok oyun da bedava olarak sunuldu.

Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak sunulan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.