Death Stranding 2'de Yönetmen Fatih Akın da Yer Alıyor! (Video)

Uzun bir süredir merak içerisinde beklenen Death Stranding 2'nin fragmanı yayımlandı. 9 dakika 41 saniye uzunluğundaki tanıtım videosunda ünlü yönetmen Fatih Akın sürprizi de bulunuyor.

Death Stranding 2'de Fatih Akın Hangi Karakteri Canlandıracak?

2024 yılının ilk State of Play etkinliği sırasında heyecan verici gelişmeler yaşandı. Bu gelişmeler arasında Death Stranding 2: On the Beach isimli oyunun fragmanının yayımlanması da yer alıyor. 9 dakika 41 saniye uzunluğundaki fragman bir ameliyat sahnesi ile başlıyor.

Oldukça etkileyici sahnelerin yer aldığı fragmanda ilerleyen dakikalarda Fatih Akın'ı da görüyoruz. Akın, Death Stranding 2'de oyuncak bebek olarak oyuncuların karşısına çıkacak.

Yeni oyunda Fatih Akın'ın yanı sıra Norman Reedus, Lea Seydoux, Elle Fanning, Shioli Kutsuna, Troy Baker ve daha pek çok ismin yer alması bekleniyor.

Kojima Productions'ın üzerinde çalıştığı yeni oyunda Sam Porter Bridges'in geri dönüyor ve Drawbridge isimli yeni bir grup ile karşı karşıya geliyor.

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