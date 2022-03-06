Epic Games ve Activision Blizzard, Rusya Oyun Satışlarını Durdurdu

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından birçok şirket ve ülke çeşitli şekillerde Rusya’ya karşı yaptırımlar uygulamaya başladı. Son olarak EA, Rusya’daki satışlarını durdururken, şimdi de Activision Blizzard ve Epic Games satışlarını durdurma kararı aldı. Rusya’da iş yapmayan oyun şirketleri arasına katılan Activision Blizzard’ı geçtiğimiz aylarda teknoloji şirketi Microsoft satın almıştı. Microsoft, ürünlerini Rusya ve Belarus’ta yasaklamak için harekete geçti. Öte yandan; Epic Games’in satışlarını durdurduğu ancak Rus oyuncuların oyunlara erişiminin devam edeceği bilgisi verildi.

Birçok Microsoft Ürününe Erişim Engeli Geliyor

Activision Blizzard’ın başkanı Daniel Alegre, kamuoyuyla paylaşılan bir mektupta çalışanlarına şirketin Rusya'daki oyunlarının ve oyun içi eşyaların satışlarını askıya aldığını duyurdu. Bu hamle, Rusya’nın Activision Blizzard ile hem oyun satışlarını hem de oyun içi satın alımları içeren herhangi bir yeni işlem yapmasını engelliyor.

Alınana kararla yalnızca Xbox oyunları değil aynı zamanda Windows, Office ve Microsoft ile ilişkili ürünler de yasaklanıyor.

Yapılan basın açıklamasında, yasağın hem dijital hem de fiziksel oyunları içerip içermediği belirtilmedi. Bununla birlikte; açıklamada şirketin ve çalışanların Ukrayna'ya yaptığı katkılardan bazıları vurgulanıyor ve savaştan etkilenen işçilere ek kaynak sunulduğu bilgisi paylaşılıyor.

Alegre mektupta, ‘Bu trajediden doğrudan etkilenen çalışanlara ve ailelerine yardımcı olmak için mümkün olan her şeyi yapıyoruz. Sizin veya bir iş arkadaşınızın desteğe ihtiyacı varsa, lütfen yöneticinize veya yerel insan kaynakları biriminize ulaşmaktan çekinmeyin. Ayrıca bu zor dönemde duygusal desteğe ihtiyaç duyanlar için Çalışan Destek Programımızın da mevcut olduğunu hatırlatmak isterim.’ ifadelerini kullandı.