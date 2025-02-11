Bu Fiyatlara Almayanı Döverler: Epic Games Kış İndirimleri Başladı
Epic Games Store'un Kış İndirimleri başladı. Birçok eski-yeni oyunda ciddi indirimler söz konusu. İşte Şubat 2025 indirimli oyunlar:
Uzun süredir almayı düşündüğünüz bir oyun varsa şimdi tam sırası: Epic Games şu sıralar kış indirimine gidiyor ve eski-yeni pek çok oyunda devasa indirimler sunuyor.
Mass Effect: Legendary Edition, Red Dead Redemption 2 ve Cyberpunk 2077 gibi hit oyunlar, büyük indirimlerle satışa sunuldu. Peki hangi oyunlar indirimli?
Epic Games Şubat 2025 İndirimli Oyunlar
Öne çıkan indirimler şöyle:
- Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition – %80 indirim
- The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition – %80 indirim
- Mass Effect: Legendary Edition – %90 indirim
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition – %67 indirim
- Cyberpunk 2077 – %50 indirim
- Warhammer 40,000: Rogue Trader Ultimate Edition – %45 indirim
Ayrıca Ubisoft'un merakla beklenen Star Wars: Outlaws, BioWare'in efsanevi Dragon Age: Origins, Frostpunk 2 ve Hogwarts Legacy gibi yeni oyunlar da indirime girdi.
İndirim Ne Zamana Kadar?
Epic Games Store'un Kış İndirimleri, 24 Şubat 2025 saat 11:00 ET'de sona erecek. Türkiye saatiyle (TSİ) bu tarih, 24 Şubat 2025 saat 19:00 olacak.
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