Bu Fiyatlara Almayanı Döverler: Epic Games Kış İndirimleri Başladı

Uzun süredir almayı düşündüğünüz bir oyun varsa şimdi tam sırası: Epic Games şu sıralar kış indirimine gidiyor ve eski-yeni pek çok oyunda devasa indirimler sunuyor.

Mass Effect: Legendary Edition, Red Dead Redemption 2 ve Cyberpunk 2077 gibi hit oyunlar, büyük indirimlerle satışa sunuldu. Peki hangi oyunlar indirimli?

Epic Games Şubat 2025 İndirimli Oyunlar

Öne çıkan indirimler şöyle:

Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition – %80 indirim

– %80 indirim The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition – %80 indirim

– %80 indirim Mass Effect: Legendary Edition – %90 indirim

– %90 indirim The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition – %67 indirim

– %67 indirim Cyberpunk 2077 – %50 indirim

– %50 indirim Warhammer 40,000: Rogue Trader Ultimate Edition – %45 indirim

Ayrıca Ubisoft'un merakla beklenen Star Wars: Outlaws, BioWare'in efsanevi Dragon Age: Origins, Frostpunk 2 ve Hogwarts Legacy gibi yeni oyunlar da indirime girdi.

İndirim Ne Zamana Kadar?

Epic Games Store'un Kış İndirimleri, 24 Şubat 2025 saat 11:00 ET'de sona erecek. Türkiye saatiyle (TSİ) bu tarih, 24 Şubat 2025 saat 19:00 olacak.