200 Bin TL’lik RTX 5090’ın Kabloları 20 Liralık Kablo Gibi Eridi

NVIDIA'nın bugüne kadar geliştirdiği en güçlü ekran kartı RTX 5090, çok kısa bir süre önce satışa çıktı. Dünyanın dört bir yanındaki oyun tutkunları ve profesyonellerin beğenisini kazanan bu kart, kullanıcılarına sunduğu performansla dikkat çekti. Ancak "büyük güç büyük enerji tüketimiyle birlikte" gelirken, şirketin RTX 4090'da yaşadığı ve bir kez daha olmayacağına söz verdiği eriyen kablo sorunu yine kendisini gösterdi.

Nvidia’nın Yeni Gözdesi RTX 5090’da Skandal: Kablolar Yine Eriyor

Bildiğiniz üzere NVIDIA'nın RTX 4090 serisi ilk çıktığında performansından çok eriyen kablo skandalı ile gündeme gelmişti. Oldukça büyük ve ağır olan bu kartların bazılarında güç kabloları yerine düzgün oturmuyor ya da çıkıyor, bu da aşırı güç tüketiminde ısının artmasına ve kabloların erimesine yol açıyordu. Hatta yangın riski bile bulunuyordu.

Bu nedenle NVIDIA, bir süre önce bir açıklama yaptı ve RTX 5090'da eriyen güç kabloları sorununu çözdüğünü duyurdu. Yeni kartlarda bu sorun yaşandığında GPU'nun gücü otomatik kesilecek ve erime olmayacaktı. Ancak bir Reddit kullanıcısı sorunun devam ediyor olabileceğini ortaya çıkardı.

Buna göre yakın zamanda RTX 4090'dan "Founder Edition" RTX 5090'a geçen bir Reddit kullanıcısı, yeni sistemiyle Battlefield 5 oynarken bir yanık kokusu aldığını belirtti. Hemen bilgisayarını kapatarak kontrollerini sağlayan kullanıcı, ekran kartının güç kablolarının bağlantı noktasında eridğini fark etti.

Paylaşılan görsellerde ise hem güç kaynağı hem de ekran kartı tarafındaki bağlantı noktalarının yanmış olduğu açıkça görülüyor. Elbette ki akıllara gelen ilk soru "acaba kabloları düzgün taktı mı?" olurken, kullanıcı MODDIY markasına ait özel bir kablo kullandığını ve kabloyu her iki uçta da doğru şekilde taktığını belirtti.

Üstelik bu ilk değil. İspanyol YouTuber Toro Tocho, FSP marka bir güç kaynağıyla birlikte gelen orijinal kablo kullanmasına rağmen benzer bir sorun yaşadığını duyurdu. Ayrıca NVIDIA sorunu çözdüğünü ve kablolar tam takılmamışsa sistemin güç çekmeyi durduracağı açıklanmıştı.

Nvidia, henüz bu yeni şikayetlerle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak geçmişte benzer sorunlar yaşandığında yapılan açıklamalar kullanıcıları pek de memnun etmedi. Bu nedenle benzer bir senaryoyu RTX 5090 ile de görmek mümkün.