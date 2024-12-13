Epic Games Yılbaşı Tatili İndirimi Başladı! %93'e Varan İndirim Fırsatını Kaçırmayın

Epic Games Store'da "Yılbaşı Tatili İndirimi" isimli bir kampanya başladı. Bu kampanya kapsamında çok sayıda oyunun fiyatı düştü. Bunlar arasında EA SPORTS FC 25, God of War Ragnarök, GTA 5, Red Dead Redemption 2 ve daha pek çok yapım bulunuyor.

Uygun fiyata oyun satın alma fırsatı sunan kampanya 9 Ocak tarihinde saat 19.00'da sona erecek. %33 indirim sunan Epic kuponu da geri döndü. Epic kuponu, ücretsiz oyun aldıktan veya satın alım yaptıktan sonra otomatik olarak hesaba eklenecek.

Epic Games Store'da başlayan kampanya kapsamında indirime giren oyunların bir kısmına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Epic Games'te İndirime Giren Oyunlar

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Need for Speed Unbound 1.199,99 TL 83,99 TL %93 Battlefield 2042 599,99 TL 47,99 TL %92 Sherlock Holmes: The Devil's Daughter 149 TL 14,90 TL %90 Watch Dogs 2 1.249 TL 187,35 TL %85 Metro Exodus 187 TL 37,40 TL %80 GTA 5 749 TL 374,50 TL %50 EA SPORTS FC 25 2.599,99 TL 1.039,99 TL %60 God of War Ragnarök 1.499 TL 1.199,20 TL %20 Hogwarts Legacy 2.099 TL 524,75 TL %75 God of War 899 TL 359,60 TL %60 Red Dead Redemption 2 2.299 TL 758,67 TL %67 The Last of Us Part I 1.099 TL 549,50 TL %50 Marvel's Spider-Man Remastered 1.099 TL 549,50 TL %50 The Outlast Trials 269 TL 134,50 TL %50 Dying Light 2 Stay Human - Reloaded Edition 1.085 TL 434 TL %60 Alan Wake 2 912 TL 456 TL %50 Football Manager 2024 1.199 TL 479,60 TL %60 Cyberpunk 2077 999 TL 449,55 TL %55 UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 899 TL 359,60 TL %60 The Crew 2 589 TL 117,80 TL %80 Assassin's Creed Valhalla 999 TL 249,75 TL %75 Dead by Daylight 451,05 TL 180,42 TL %60 The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition 829 TL 165,80 TL %80 Marvel's Spider-Man: Miles Morales 899 TL 449,50 TL %50 Assassin's Creed Origins 999 TL 149,85 TL %85

Epic Games Store'da kampanya sürecinde hangi oyunları satın almayı düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.