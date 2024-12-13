Epic Games Yılbaşı Tatili İndirimi Başladı! %93'e Varan İndirim Fırsatını Kaçırmayın
Epic Games Store'da başlatılan kampanya kapsamında çok sayıda oyunun fiyatı düştü. İşte indirime giren oyunların listesi!
Epic Games Store'da "Yılbaşı Tatili İndirimi" isimli bir kampanya başladı. Bu kampanya kapsamında çok sayıda oyunun fiyatı düştü. Bunlar arasında EA SPORTS FC 25, God of War Ragnarök, GTA 5, Red Dead Redemption 2 ve daha pek çok yapım bulunuyor.
Uygun fiyata oyun satın alma fırsatı sunan kampanya 9 Ocak tarihinde saat 19.00'da sona erecek. %33 indirim sunan Epic kuponu da geri döndü. Epic kuponu, ücretsiz oyun aldıktan veya satın alım yaptıktan sonra otomatik olarak hesaba eklenecek.
Epic Games Store'da başlayan kampanya kapsamında indirime giren oyunların bir kısmına aşağıdan göz atabilirsiniz.
Epic Games'te İndirime Giren Oyunlar
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Need for Speed Unbound
|1.199,99 TL
|83,99 TL
|%93
|Battlefield 2042
|599,99 TL
|47,99 TL
|%92
|Sherlock Holmes: The Devil's Daughter
|149 TL
|14,90 TL
|%90
|Watch Dogs 2
|1.249 TL
|187,35 TL
|%85
|Metro Exodus
|187 TL
|37,40 TL
|%80
|GTA 5
|749 TL
|374,50 TL
|%50
|EA SPORTS FC 25
|2.599,99 TL
|1.039,99 TL
|%60
|God of War Ragnarök
|1.499 TL
|1.199,20 TL
|%20
|Hogwarts Legacy
|2.099 TL
|524,75 TL
|%75
|God of War
|899 TL
|359,60 TL
|%60
|Red Dead Redemption 2
|2.299 TL
|758,67 TL
|%67
|The Last of Us Part I
|1.099 TL
|549,50 TL
|%50
|Marvel's Spider-Man Remastered
|1.099 TL
|549,50 TL
|%50
|The Outlast Trials
|269 TL
|134,50 TL
|%50
|Dying Light 2 Stay Human - Reloaded Edition
|1.085 TL
|434 TL
|%60
|Alan Wake 2
|912 TL
|456 TL
|%50
|Football Manager 2024
|1.199 TL
|479,60 TL
|%60
|Cyberpunk 2077
|999 TL
|449,55 TL
|%55
|UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu
|899 TL
|359,60 TL
|%60
|The Crew 2
|589 TL
|117,80 TL
|%80
|Assassin's Creed Valhalla
|999 TL
|249,75 TL
|%75
|Dead by Daylight
|451,05 TL
|180,42 TL
|%60
|The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition
|829 TL
|165,80 TL
|%80
|Marvel's Spider-Man: Miles Morales
|899 TL
|449,50 TL
|%50
|Assassin's Creed Origins
|999 TL
|149,85 TL
|%85
Epic Games Store'da kampanya sürecinde hangi oyunları satın almayı düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.