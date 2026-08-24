vivo'nun Yeni Amiral Gemisi Telefonu Yolda! 200 MP Kamerası Var

vivo'nun yeni amiral gemisi modeline dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda X500 Pro Max'in tanıtım tarihi açıklığa kavuştu. Yeni amiral gemisi çok yakında tanıtılacak. Bu arada cihaz yüksek çözünürlüklü kamerasıyla dikkatleri üzerinde toplayacak. Böylece telefon çok kaliteli fotoğraf ve video çekebilecek.

vivo X500 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

X500 Pro Max, 2026 yılının Eylül ayında tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı, yüksek batarya kapasitesi ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan vivo X300 Pro, 2025 yılının Ekim ayında tanıtılacak.

vivo X500 Pro Max Türkiye'de Satılacak mı?

vivo X500 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda vivo X300 ve X300 Pro dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X500 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

vivo X500 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X300 Pro'nun 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 86 bin 845 TL'ye satılıyor. X500 Pro Max'in önceki modele kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 89 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satılabilir.

vivo X500 Pro Max'in Kamerası Nasıl Olacak?

İddiaya göre telefonun arka kameraları arasında 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto da bulunacak. Sensör ne kadar büyük olursa yüzey alanı o kadar artıyor. Böylece kameraya daha fazla ışık giriyor. Bu da düşük ışıkta daha net ve kaliteli fotoğraflar çekilebilmesine imkân tanıyor. 1/1.4 inç boyutundaki bir sensör bunu için yeterli.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli X300 Pro'da 50 megapiksel ana kamera, 200 megapiksel periskop telefoto kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel ön kamera yer alıyor. Bu arada ultra geniş açılı kamera ise geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu da özellikle mimari ve manzara çekimlerinde önemli avantaj elde edilmeini sağlıyor.

Periskop telefoto kamera ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor. Bu arada vivo X300 Ultra'da 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamear, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor.

Editörün Yorumu

vivo X500 Pro Max'in en iyi amiral gemisi modellerinden biri olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde çok kaliteli fotoğraf ve video çekebileceğini söyleyebilirim. 1/1.4 inç boyutundaki bir sensörün yer alması da önemli bir avantaj çünkü bu sayede kamera düşük ışıkta daha net fotoğraflar elde edilebilecek. Telefonun işlemcisi henüz belli değil ancak cihazda çok güçlü bir işlemci bulunacaktır.